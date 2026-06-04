Президентът на Фенербахче получи присъда заради незаконни залагания

Президентът на Фенербахче Садетин Саран беше осъден на две години и шест месеца лишаване от свобода по обвинение в подстрекателство към незаконни залагания, съобщават турските медии.

Според информацията обвиненията срещу Саран са свързани с твърдения, че по време на футболни срещи чрез притежавана от него медийна група са били излъчвани нерегламентирани реклами на хазартни оператори.

Присъдата е част от мащабната кампания на турските власти и Турската футболна федерация срещу незаконните залагания, която започна през миналата година и обхвана различни нива на футболната система в страната.

В хода на разследванията бяха задържани футболисти, мениджъри, съдии и клубни ръководители, заподозрени за участие или връзки с нелегални хазартни схеми. Сред предприетите мерки беше и отстраняването на повече от 150 футболни съдии.

След обявяването на решението адвокатът на Садетин Саран - Сердар Йигит, заяви, че част от обвиняемите по делото, сред които ръководители на "Саран Груп“, са били оправдани. По думите му решението по отношение на Садетин Саран и Кенан Саран все още не е окончателно и ще бъде обжалвано пред по-горна съдебна инстанция.

"Ще използваме всички законови средства за защита и ще следваме съдебния процес докрай. Запазваме убеждението си, че справедливостта ще възтържествува и всички наши клиенти ще бъдат оправдани“, се казва в позицията на защитата.

През януари турските власти поеха контрола и над клуба Еюпспор, след като неговият президент също беше задържан по подозрения за участие в дейности, свързани с незаконни залагания.

Случаят със Садетин Саран е поредният знаков епизод от усилията на турските институции да ограничат влиянието на нелегалния хазарт върху футбола в страната.