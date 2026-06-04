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Жозе Моуриньо отрече да е участвал във видео на предизборната кампания на Флорентино Перес

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Спорт
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Португалски медии твърдят, че кадрите с наставника, облечен с екип на Реал Мадрид, са генерирани с изкуствен интелект

Жозе Моуриньо отрече да е участвал във видео на предизборната кампания на Флорентино Перес
Снимка: БГНЕС
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Специалният Жозе Моуриньо е уведомил ръководството на Бенфика, че не е заснемал видеото, използвано в предизборната кампания на Флорентино Перес за президентските избори в Реал Мадрид, съобщава португалското издание Record.

В разпространения клип Моуриньо се появява с фланелка на "кралския клуб" и дава кратък, но красноречив отговор - "Да“. Видеото бе публикувано от щаба на Перес и бе възприето като знак, че португалският специалист може да се завърне начело на мадридчани при евентуална победа на настоящия президент на предстоящите избори.

Според информацията на Record обаче Моуриньо е информирал Бенфика, че не е участвал в създаването на въпросния клип и че той е бил генериран чрез технологии с изкуствен интелект.

Португалското издание допълва още, че Реал Мадрид вече е уведомил писмено Бенфика за намерението си да активира освобождаващата клауза в договора на треньора. Според публикацията испанският клуб е готов да плати сумата от 15 милиона евро, като плащането може да бъде извършено още през следващата седмица.

Моуриньо има договор с Бенфика до лятото на 2027 година. Ако Флорентино Перес спечели изборите за президент на Реал Мадрид, португалецът може да се завърне на "Сантяго Бернабеу", където вече работи в периода между 2010 и 2013 година. Тогава той спечели титлата в Испания, Купата на краля и Суперкупата на страната.

#Реал Мадрид ФК # Жозе Моуриньо #Флорентино Перес

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