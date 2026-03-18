Хосеп Гуардиола: Бъдещето е светло и през следващия сезон ще се върнем

Хосеп Гуардиола заяви, че се гордее с характера на отбора, разочарован е от обстоятелствата и настоя, че бъдещето на Манчестър Сити остава светло въпреки третото поредно отпадане от Шампионската лига след загубата от Реал Мадрид.

След като отстъпи с 0:3 в първия мач, Сити допусна дузпа и остана с 10 души след 22-ата минута на реванша снощи, след като капитанът Бернардо Силва игра с ръка в наказателното поле. Това направи задачата на тима практически невъзможна, а Гуардиола не скри колко много този момент е повлиял на всичко, което последва.

„Играчите винаги са показвали дух. Но след 0:3 и след 0:4 и 10 срещу 11, това беше невъзможно. Но бъдещето е светло и през следващия сезон ще се върнем“, каза Гуардиола.

Той се оплака, че вторият мач от осминафиналите не се получил като истински тест за тима.

„Ще преспим и утре нека предизвикам Реал Мадрид за 180 минути 11 срещу 11. Исках това чувство. Това е всичко. Винаги сме били наистина добри, но 10 срещу 11 за 75 минути, ако водиш с един или два гола общ резултат, е добре, но когато губиш с 0:4, е по-сложно“, добави специалистът.

Гуардиола подчерта важността на опита за отбора, който преминава през преход.

„Следващият сезон не знам какво ще се случи, но Хусанов, Раян Шерки, това е първи път, в който играят в Шампионската лига, Антоан Семеньо. Нужно е време. Има много нови играчи. Но видях много добри неща. Казахме си, че след 0:3 е почти невъзможно, но нека опитаме“, коментира той.

С предстоящия финал за Купата на лигата срещу Арсенал в неделя и все още предстоящите двубои от Висшата лига, той призова за концентрация, а не за отчаяние.

„В неделя имаме финал, все още трябва да се борим и да завършим добре във Висшата лига. Следващият сезон ще се върнем в Шампионската лига“, заяви испанецът.

Той отхвърли предположенията, че един трофей от Шампионската лига по време на престоя му в Сити не е достатъчен.

„Всички искат да ме уволнят! Трябва да спечеля шест Шампионски лиги, за да бъда признат“, каза мениджърът.

Гуариола призна, че Реал Мадрид, където всичко различно от победата се приема тежко, действа под различен натиск.

„С времето може би ще го постигнем“, допълни той.

Последното му размишление изобщо не беше за Реал, а за съперничеството, което според него най-силно е тласнало Сити към успехи.