Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София

Спорт
София Илтерякова е заплашена от отнемане на неутралния статут при ново нарушение

Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics) отправи официално предупреждение към руската състезателка София Илтерякова за поведението ѝ по време на Световната купа по художествена гимнастика в София.

Случаят е от 30 март, когато по време на церемонията по награждаване на финала на обръч Илтерякова, спечелила сребърен медал, не се обърна към таблото със знамената при изпълнението на химна на победителката Таисия Онофричук от Украйна.

От международната федерация уточниха, че е била сформирана специална комисия, която да разгледа случая и да оцени поведението на гимнастичката в контекста на правилата за неутрални спортисти.

„Отказът на спортистката да се обърне към знамената по време на изпълнението на украинския национален химн може да се възприеме като несъвместим със стандарта на поведение, очакван от индивидуалните неутрални спортисти“, се казва в официалното становище.

След анализ на всички обстоятелства, включително обясненията на Илтерякова, комисията е решила да ѝ отправи предупреждение.

От World Gymnastics подчертават, че при повторно подобно нарушение или друго неспазване на правилата, гимнастичката ще загуби неутралния си статут.

