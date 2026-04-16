Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Яница Динева стана шампионка в многобоя при жените на турнира по художествена гимнастика "Нови звезди"

Възпитаничката на Бранимира Маркова получи приз на името на Стефани Кирякова.

Яница Динева
Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика
Яница Динева стана шампионка в многобоя при жените категория Елит на международния и републикански турнир по художествена гимнастика "Нови звезди", който се провежда в зала "София" в столицата.

Тя получи специален приз на името на Стефани Кирякова. Приз „Весела Димитрова“ беше връчен на нейния треньор Бранимира Маркова.

Втора се нареди Алекса Рашева (София спорт 2017) с 51.300, а трета е Анания Димитрова (Левски) с 50.834.

Националните състезателки разширен състав се представиха на високо ниво: Ивайла Горанова - пето място в многобоя и сребро на обръч с 25.550, Никол Тодорова - четвърто място в многобоя и бронз на лента (24.650), Деница Минкова - 11-о място в многобоя и злато на лента (25.200).

Победителки на уредите са: на обръч Лора Христова (25.583), на топка Яница Динева (28.200), на бухалки Анания Димитрова (26.117) и на лента Деница Минкова (25.200).

При девойки старша възраст категория "Елит" победителка в многобоя е Антоанета Цанкова (Авангард), член на националния отбор основен състав, със сбор от 51.500 точки, след като получи 25.783 на топка и 25.717 на лента.

Сребърното отличие завоюва Светлизара Петкова (Авангард) - член на НО (разширен състав), с 46.900, а трета е Анжела Тодорова (Авангард) с 46.150.

Отлично представяне записа и София Димова (разширен състав) - сребърен медал на лента с 23.250 точки.

Победителки на уредите са: обръч Светлизара Петкова (24.017), топка Антонета Цанкова (25.783), бухалки Анжела Тодорова (23.900), лента Антонета Цанкова (25.717).

Приз „Симона Дянкова“ получи шампионката Антоанета Цанкова, а приз „Михаела Маевска“ беше връчен на нейния треньор Николай Боев.

Главен съдия на надпреварата е вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.

