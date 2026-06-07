Сребро за Шамил Мамедов на турнир в Монголия

Българският борец Шамил Мамедов спечели сребро на рейтинговия турнир в Монголия.

Във финала в категория до 65 килограма в свободната борба националът отстъпи пред иранеца Рахман Амузадхалил, номер 1 в световната ранглиста и сребърен медалист от олимпийските игри, с 10:17.

Мамедов поведе с 8:1, но във втората част съперникът му успя да стопи изоставането и да спечели срещата.

България завърши турнира с общо медала, спечелени от шестимата ни участници.

Титли на Стоян Кубатов (77) и Дейвид Димитров (82) при класиците, сребро на Айк Мнацаканян (82) също при класиците, както и на Биляна Дудова (62), Магомед Рамазанов (86) и Шамил Мамедов (65) в свободната борба.

Тимът бе воден от треньорите Йордан Денев в свободния стил и от Юлиян Георгиев на класическия. При съдиите България бе представена от Димитър Чифудов.

В надпреварата стартираха борци от 23 държави, сред тях Русия, САЩ, Индия, Иран, Южна Корея, Северна Корея, Турция, Китай, Казахстан, Киргизстан, Япония, Полша, както и домакините от Монголия.