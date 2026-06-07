АСТИ 91 и Бяла са държавни шампиони по плажен хандбал

АСТИ 91 (Хасково) и Бяла спечелиха титлите на Държавното първенство по плажен хандбал в Приморско.

В надпреварата при мъжете хасковци победиха на финала Осъм (Ловеч) с 2:0 части.

Миналогодишният шампион Спартак Варна заслужи бронза след победа в мача за третото място над НСА с 2:1 части.

Бяла защити титлата си при жените, след като триумфира в срещата за златото срещу Сливница с 2:0 части.

Люлин взе бронзовите отличия при дамите след 2:1 части в малкия финал срещу Васил Левски.