Над 1500 гимнастички излизат на килима в турнира "Нови звезди“

Международният турнир по художествена гимнастика "Нови звезди“ отново ще събере бъдещите таланти на спорта, като тази година интересът е рекорден. Над 1500 гимнастички от България и чужбина ще се включат в надпреварата, която ще се проведе от 16 до 19 април в столична зала.

Част от участничките, заедно с организатора на събитието Беляна Проданова, гостуваха в предаването "100% будни“ по БНТ, където демонстрираха умения и разказаха повече за предстоящия турнир.

Състезанието обхваща всички възрастови групи - от най-малките участнички на едва 3 години до жени, като програмата включва както индивидуални изпълнения, така и ансамбли, масов спорт и съчетания с и без уред.

"С всяка година турнирът се развива и расте. Този път имаме рекорден брой участнички, което показва колко значим става той не само за България, но и в международен план“, сподели Проданова.

Освен български гимнастички, участие ще вземат състезателки от Молдова, Гърция и Сърбия, което допълнително засилва конкуренцията.

Един от акцентите в надпреварата са специалните отличия, носещи имената на олимпийските шампионки от ансамбъла на България, което е допълнителна мотивация за младите състезателки.

За втора поредна година в турнира ще участват и деца със синдром на Даун – инициатива, която цели да направи спорта по-достъпен и вдъхновяващ за всички.

"За нас е чест да бъдат част от това събитие. Те вдъхновяват не само останалите деца, но и цялата публика“, допълни Проданова.

"Нови звезди“ затвърждава позицията си като един от най-мащабните клубни турнири по художествена гимнастика у нас, давайки сцена на бъдещите шампионки да направят своите първи големи стъпки в спорта.

