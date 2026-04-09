Над 1500 гимнастички излизат на килима в турнира "Нови звезди“

Мащабното международно състезание в София събира участнички от 3-годишна възраст до жени, включително и деца със синдром на Даун

Международният турнир по художествена гимнастика "Нови звезди“ отново ще събере бъдещите таланти на спорта, като тази година интересът е рекорден. Над 1500 гимнастички от България и чужбина ще се включат в надпреварата, която ще се проведе от 16 до 19 април в столична зала.

Част от участничките, заедно с организатора на събитието Беляна Проданова, гостуваха в предаването "100% будни“ по БНТ, където демонстрираха умения и разказаха повече за предстоящия турнир.

Състезанието обхваща всички възрастови групи - от най-малките участнички на едва 3 години до жени, като програмата включва както индивидуални изпълнения, така и ансамбли, масов спорт и съчетания с и без уред.

"С всяка година турнирът се развива и расте. Този път имаме рекорден брой участнички, което показва колко значим става той не само за България, но и в международен план“, сподели Проданова.

Освен български гимнастички, участие ще вземат състезателки от Молдова, Гърция и Сърбия, което допълнително засилва конкуренцията.

Един от акцентите в надпреварата са специалните отличия, носещи имената на олимпийските шампионки от ансамбъла на България, което е допълнителна мотивация за младите състезателки.

За втора поредна година в турнира ще участват и деца със синдром на Даун – инициатива, която цели да направи спорта по-достъпен и вдъхновяващ за всички.

"За нас е чест да бъдат част от това събитие. Те вдъхновяват не само останалите деца, но и цялата публика“, допълни Проданова.

"Нови звезди“ затвърждава позицията си като един от най-мащабните клубни турнири по художествена гимнастика у нас, давайки сцена на бъдещите шампионки да направят своите първи големи стъпки в спорта.

Вижте цялото участие на талантливите момичета и организатора Биляна Проданова във видеото!

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
1
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
2
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
3
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
4
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
5
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
6
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Художествена гимнастика

България спечели 13 медала на турнира "София къп"
България спечели 13 медала на турнира "София къп"
Дара Стоянова пета на лента на Гран При турнир в Тие Дара Стоянова пета на лента на Гран При турнир в Тие
Чете се за: 00:40 мин.
Шест медала за България на финалите на отделните уреди при жените на "София къп" Шест медала за България на финалите на отделните уреди при жените на "София къп"
Чете се за: 01:37 мин.
Четири златни медала за България при девойките на турнира "София къп“ Четири златни медала за България при девойките на турнира "София къп“
Чете се за: 01:32 мин.
Два финала за Дара Стоянова на Гран При в Тие Два финала за Дара Стоянова на Гран При в Тие
Чете се за: 01:00 мин.
Анастасия Калева стана шампионка на "София Къп" Анастасия Калева стана шампионка на "София Къп"
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ) България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
Чете се за: 01:40 мин.
Още
