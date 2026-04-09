Близо 102 000 евро откриха митничари в камион на Капитан Андреево

Митничари откриха 101 900 евро в арматурното табло на товарен камион на граничния пункт Капитан Андреево. Това е пореден случай на недекларирана валута, заловена при проверки на българската граница.

За случая е определена парична гаранция от 10 000 евро. Шофьорът на камиона е 27-годишен турски гражданин, пътувал от Германия за Турция.

Диана Маркова, експерт в Агенция „Митници“: „Паричните средства са открити при митническа проверка на товарен автомобил, пътуващ от Германия през България за Турция. След анализ на риска камионът беше селектиран за щателна проверка. При разглобяване на арматурното табло в шофьорската кабина във въздуховода бяха открити добре опаковани еврови банкноти от различни купюри – 200, 150 и 20 евро. Общата стойност на недекларираните средства е 101 900 евро. Това са огромни суми и най-вероятно са свързани с незаконна дейност.“

По случая е образувано досъдебно производство. В хода му шофьорът трябва да докаже произхода на средствата. Ако не го направи, законът предвижда отнемането им в полза на държавата и наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години.

Маркова допълни, че подобни случаи не са редки:

„Миналия месец открихме 220 000 евро, укрити в чанта под шоколадови изделия. Хората са изобретателни, но митничарите си вършат работата.“

От началото на годината задържаните недекларирани парични средства възлизат на 655 000 евро, а за миналата година сумата е над 5,8 милиона евро. Най-често парите се пренасят от Западна Европа през България за Турция.

Освен пари митничарите са заловили и инвестиционно злато. През този месец са открити 400 грама, разпределени в шест кюлчета със стойност над 50 000 евро. За тях също се изисква доказване на произход.

Напомняме, че деклариране на парични средства над 10 000 евро е задължително, като се описва предназначението, икономическият произход, собственикът и получателят.