БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Близо 102 000 евро откриха митничари в камион на Капитан Андреево

від БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Митничари откриха 101 900 евро в арматурното табло на товарен камион на граничния пункт Капитан Андреево. Това е пореден случай на недекларирана валута, заловена при проверки на българската граница.

За случая е определена парична гаранция от 10 000 евро. Шофьорът на камиона е 27-годишен турски гражданин, пътувал от Германия за Турция.

Диана Маркова, експерт в Агенция „Митници“: „Паричните средства са открити при митническа проверка на товарен автомобил, пътуващ от Германия през България за Турция. След анализ на риска камионът беше селектиран за щателна проверка. При разглобяване на арматурното табло в шофьорската кабина във въздуховода бяха открити добре опаковани еврови банкноти от различни купюри – 200, 150 и 20 евро. Общата стойност на недекларираните средства е 101 900 евро. Това са огромни суми и най-вероятно са свързани с незаконна дейност.“

По случая е образувано досъдебно производство. В хода му шофьорът трябва да докаже произхода на средствата. Ако не го направи, законът предвижда отнемането им в полза на държавата и наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години.

Маркова допълни, че подобни случаи не са редки:

„Миналия месец открихме 220 000 евро, укрити в чанта под шоколадови изделия. Хората са изобретателни, но митничарите си вършат работата.“

От началото на годината задържаните недекларирани парични средства възлизат на 655 000 евро, а за миналата година сумата е над 5,8 милиона евро. Най-често парите се пренасят от Западна Европа през България за Турция.

Освен пари митничарите са заловили и инвестиционно злато. През този месец са открити 400 грама, разпределени в шест кюлчета със стойност над 50 000 евро. За тях също се изисква доказване на произход.

Напомняме, че деклариране на парични средства над 10 000 евро е задължително, като се описва предназначението, икономическият произход, собственикът и получателят.

#пункт "Капитан Андреево" #митниците #границата с Турция #недекларирана валута

Последвайте ни

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
2
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
3
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
4
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
5
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
6
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Сигурност и правосъдие

Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ
Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ
18 години затвор за убийството на мъж след скандал заради фойерверки 18 години затвор за убийството на мъж след скандал заради фойерверки
Чете се за: 01:15 мин.
ВКС решава: Има ли право и.ф. главен прокурор да възобновява наказателни дела ВКС решава: Има ли право и.ф. главен прокурор да възобновява наказателни дела
Чете се за: 00:27 мин.
Протест на "Правосъдие за всеки" срещу ръководството на прокуратурата Протест на "Правосъдие за всеки" срещу ръководството на прокуратурата
Чете се за: 00:40 мин.
Полицейска акция в Перник: В пункт за изкупуване на метали е открит тефтер със списък имена и пари Полицейска акция в Перник: В пункт за изкупуване на метали е открит тефтер със списък имена и пари
Чете се за: 02:12 мин.
Нови арести за купен вот - в Русенска и Хасковска област (ОБЗОР) Нови арести за купен вот - в Русенска и Хасковска област (ОБЗОР)
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Израелски удари срещу Хизбула в Ливан: десетки жертви и стотици ранени Израелски удари срещу Хизбула в Ливан: десетки жертви и стотици ранени
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ
Чете се за: 00:40 мин.
Сигурност и правосъдие
България се сбогува с Михаил Белчев България се сбогува с Михаил Белчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Започва голямото пътуване за Великден
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Акция „Чиста храна“: Министерството на земеделието и...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Двама загинаха при наводнение в Османие, Южна Турция
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Тръмп критикува НАТО за отсъствие във войната с Иран
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ