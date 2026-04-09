Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение

Днес е Велики четвъртък – денят, в който си спомняме Тайната вечеря, когато Господ Иисус Христос дава последни напътствия на учениците си, установява тайнството Евхаристия и предрича, че ще бъде предаден от един от тях.

С църковните богослужения на този ден се пресъздават редица значими събития, свързани с изкупителното дело на Спасителя на човечеството.

Традиционно днес или на Велика събота се боядисват великденските яйца – символ на празника.