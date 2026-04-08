Динамично време ни очаква през следващите дни

Променливо ще бъде в предстоящите празнични дни – ще има и дъжд, и сняг, но и слънчеви часове, най-много в неделя и понеделник, когато след временното застудяване, температурите ще тръгнат нагоре.

Утре ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд. Минималните температури ще се понижат съществено и в сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

В по-голямата част от страната ще духа временно силен северозападен вятър.

По Черноморието, където на много места ще вали, вятърът ще е от североизток, умерен.

Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 10° и 15°, на морския бряг - от 9° до 11°.

В планините ще остане много ветровито, с временно северозападен вятър, а границата между дъжд и сняг ще е на около 1000 метра.

Слънчево, с най-високите температури в Европа, ще бъде утре в Испания и Франция.

Валежи от дъжд и захлаждане се очакват в Португалия. Ще продължи понижението на температурите и в северната половина от Балканите, където ще вали и дъжд, и сняг.

Слънчево ще се задържи в южните райони от полуострова.

През нощта срещу петък и в сутрешните часове на места в Северна България и по високите полета дъждът отново ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

През деня дъжд ще продължи да превалява главно в югоизточната половина от страната.

Ще духа умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. В събота все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишават, по-съществено максималните.