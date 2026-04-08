САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан

Американска делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, ще преговаря с Иран в събота в Пакистан, съобщи тази вечер Белият дом.

След ликвидирането на редица ирански лидери, Техеран вероятно ще бъде представен от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи. Потвърждението за преговорите дойде след като облекчението от договореното 14-дневно примирие между Съединените щати и Иран отстъпи място на тревога, че боевете в региона продължават.

Израел предприе най-мащабните си удари срещу Ливан, а Иран атакува петролни съоръжения на страни от Персийския залив.

Иран предупреди, че корабите, които преминават през Ормузкия проток без разрешение, ще бъдат унищожени. Според Техеран водният път остава затворен. В същото време Иран се съгласи да пропуска плавателни съдове през Ормузкия проток за две седмици като част от споразумението за прекратяване на огъня със Съединените щати.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще работи тясно с Иран. Той и израелският премиер Бенямин Нетаняху подчертаха, че прекратяването на огъня не включва Ливан. Израел обяви, че е нанесъл там най-големия си удар от началото на сухопътната операция в страната. Жертвите там надхвърлят 254, съобщи ливанската гражданска защита.

Иран предупреди, че ще отговори, ако Израел не прекрати незабавно ударите си срещу Ливан.