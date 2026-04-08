Протест на "Правосъдие за всеки" срещу ръководството на прокуратурата

Протест под надслов „Стига мишкуване в прокуратурата!“ се проведе в центъра на София.

Според недоволните „прокуратурата не е мандра на Петьо Еврото и паркинг за колите на Таки“.

Повод за недоволството са разкрития от последните дни за нерегламентирани пътувания на градския прокурор на София, Емилия Русинова, с организатора на лобистка мрежа в съдебната система Петьо Петров – Еврото.

Организаторите на протеста изразиха подкрепата си за служебния вътрешен министър Емил Дечев и за правосъдието Андрей Янкулов, които, според тях, „се противопоставят на абсурдите“.