„Моята душа е в покой“: Поставиха паметна плоча на Петрохан

Два месеца след трагедията „Петрохан – Околчица“ близки и роднини на загиналите поставиха паметна плоча в тяхна чест. Разследването все още продължава, като допълнителни експертизи трябва да дадат отговор на най-важния въпрос – какъв мотив стои зад смъртта на шестимата.

Близки, роднини и приятели монтираха 600-килограмова морена в памет на загиналите. Монументът беше поставен с помощта на кран в близост до отбивката за хижата. На плочата е изписано името на лидера на групата, Ивайло Калушев, а денят на поставянето ѝ не е избран случайно, според близките, без да уточнят символиката.

Ралица Асенова – майка на Николай Златков: „Намери ли душата ви поне малко покой? Моята душа е в покой.“

Телата на Иво, Дечо и Пламен бяха открити на 2 февруари пред хижата. Седмица по-късно бяха намерени и телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче в кемпер на връх Околчица.

След десетки експертизи прокуратурата заяви, че водещата версия е тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство под върха. Категорично е установено, че външни лица не са присъствали на двете местопроизшествия.

Близките продължават да не приемат тази версия.

Ралица Асенова – майка на Николай Златков: „Не, те не са се самоубили. Те бяха екзекутирани. Защо – хубаво е някой от разследващите да го разбере това.“

Повече от два месеца достъпът до хижата е абсолютно забранен. Районът се охранява от патрули на полицията. От прокуратурата обясниха, че предстоят допълнителни огледи, когато снегът се стопи.

Мотивът зад жестоката трагедия все още не е ясен. От прокуратурата за БНТ заявиха, че разследването продължава. Поискана е и експертна помощ от американски служби и Европол за извличане на информация от лаптопи и телефони. Очакват се резултатите от сложна психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза.