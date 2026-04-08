Близки на загиналите в случая „Петрохан“ поставиха паметна плоча

Близки и приятели на загиналите при хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха паметна плоча на мястото на трагедията. Събитието е организирано от майката на Николай Златков - Ралица Асенова.



Достъпът до самата хижа все още е блокиран затова паметната плоча беше поставена в близост до отбивката на прохода.

На 2 февруари бяха открити три тела в бившата хижа "Петрохан". Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който беше открит лидера на рейнджърите Ивайло Калушев и още двама души.

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.