Близки на загиналите в случая „Петрохан“ поставиха паметна плоча
Чете се за: 00:57 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Близки и приятели на загиналите при хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха паметна плоча на мястото на трагедията. Събитието е организирано от майката на Николай Златков - Ралица Асенова.
Достъпът до самата хижа все още е блокиран затова паметната плоча беше поставена в близост до отбивката на прохода.
На 2 февруари бяха открити три тела в бившата хижа "Петрохан". Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който беше открит лидера на рейнджърите Ивайло Калушев и още двама души.
До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.