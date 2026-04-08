Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?

Светът си отдъхна, поне за ден. Иран и Съединените щати сложиха пауза на войната за следващите 2 седмици. Тази сутрин Ормузкият проток беше отворен, а цените на петрола за първи паднаха под 100 долара от началото на войната.

В хода на деня обаче стана ясно колко крехко е постигнатото примирие. Израел обяви, че то не важи за територията на Ливан и извърши най-масираните бомбардировки срещу цели на шиитската групировка "Хизбула". Съобщава се за стотици жертви. А след това Техеран отново затвори стратегическия Ормузки проток.

Сега основният въпрос, който си задаваме е един - ще издържи ли примирието и какво следва?

Армагедон се отложи и шокиращата заплаха за смъртта на една цивилизация на Доналд Тръмп не се реализира. Още тази сутрин цената на петрола падна за първи път под 100 долара от началото на войната, европейския природен газ също поевтиня с 18% и стигна до 44 евро за мегаватчас. Сега се покачват.

За постигнатото примирие се е знаело още по обяд и за него е оказван най-голям натиск от Белия дом и то на фона на апокалиптичните заплахи за заличаване на цяла нация. Следващите седмици би трябвало да е на ход дипломацията и планът за край на войната на Иран, който от 10 точки стана 15. План, който ако бъде реализиран, ще означава пълно поражение за Съединените щати. Още днес стана ясно, че има непреодолими точки - Вашингтон изключва да позволи на Иран да продължи да обогатява уран, отказва да изтегли военните си от региона и червената линия - Ормузкия проток.

Трафикът в реално време през Ормузкия проток показва със зелено кораби и танкери, които са в движение, а тези в червено са пуснали котва.

1441 кораба са блокирани от двете страни на протока. 959 са в Персийския залив, западно от протока, а 621, източно от него в очакване на влязат в Персийския залив, натоварени с газ, петрол, химикали...От началото на войната не е преминал нито един кораб, натоварен с втечнен газ. Въпреки обявеното в малките часове на нощта примирие между Съединените щати и Иран, за пълно възстановяване на плаването през Ормуз, все още е рано да се говори.

Спорен остава въпросът за контрола върху Ормузкия проток в хода на преговорите. Иран иска да въведе толсистема и да получава плащане в криптовалута за всеки преминаващ кораб - това ще е червена линия не само за Съединените щати, но и за държавите в Персийския залив. Но протокът остава основният коз в ръцете на Иран - тази вечер Техеран отново обяви, че е спрял преминаването на танкери, заради нарушаване на условията по примирието от израелска страна.

Ливан поиска международна помощ днес заради масираните бомбардировки от страна на Израел.

Още сутринта Израел обяви, че примирието не важи за Ливан, това твърдение беше потвърдено и от говорителката на Белия дом - Карълайн Левит. Днес Тел Авив извърши най-масираните бомбардировки срещу цели на Хизбула.



Мощни експлозии разтърсиха столицата Бейрут. Само за 10 минути израелската армия е поразила над 100 цели в Ливан. Червеният кръст там съобщава за стотици жертви.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Израелската армия извърши изненадваща атака срещу стотици цели на терористичната групировка "Хизбула" в Ливан. Това е най-големият концентриран удар срещу тях от операцията с пейджърите. Настоявахме да има разделение между бойните полета в Иран и Ливан, за да можем веднъж завинаги да премахнем опасността от северната ни съседка."

Предстоят преговори в Исламабад в петък.

Много скоро ще има преговори лице в лице, обяви в интервю за "Ню Йорк Поуст" Доналд Тръмп. А Пакистан е едно много рядко предимство в настоящия геополитически климат - достъп и до Техеран, и до Вашингтон. Пакистан има 900-километрова граница с Иран, премиерът Шехбаз Шариф е човекът, който координира преговорите, а ръководителят на пакистанската армия - фелдмаршал Асим Мунир е определян като любимец на Тръмп. Но твърди се, че именно Китай е убедил Иран да се съгласи на примирието. Дали то ще издържи, дали ще бъдат преодолени непреодолимите различия и ще се стигне до сделка - светът си отдъхна, но истинско облекчение може да има едва след обявяването на реален край.