Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс окачестви като "скандални" изказванията на украинския лидер Володимир Зеленски за унгарския премиер Виктор Орбан. На посещение в Будапеща за предизборна подкрепа на Орбан американският представител повтори унгарските обвинения срещу Киев, че използва енергийните доставки в опит да повлияе върху вота за парламент на 12 април. Джей Ди Ванс и Кремъл днес видяха и усилия на някои фактори в Евросъюза срещу преизбирането на Орбан.

Обтегнатите отношения на Унгария с Украйна заеха централно място в кампанията за унгарските избори, които се очертават като най-голямото предизвикателство за Орбан след 16-годишно управление. Будапеща обвини Киев в преднамерено прекъсване на транзита през петролопровода "Дружба" и блокира европейски заем от 90 милиарда евро за Украйна. Президентът Зеленски заяви, че ще даде адреса на отговорния за това на украинските военни, за да си поговорят с него "на техния език".

Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ: "Това е напълно скандално. Никога чуждестранен правителствен или държавен ръководител не трябва да заплашва ръководител на правителството на съюзна държава. Казват ми, че присъствието на американския вицепрезидент с положителни оценки за Орбан е външна намеса в изборите, но не е външна намеса, когато Евросъюзът заплашва да блокира милиарди за Унгария, само защото пазите границите си".

И допълни:

"Знаете ли колко лесно Съединените щати могат да заплашат Украйна икономически по същия начин, като Евросъюза? Никога няма да го направим, защото достатъчно уважаваме нашите приятели и тяхната демократична воля. Какво става с Евросъюза, какво става с Брюксел, с тази операция за външна намеса. Казвам ви, това е скандал. Затова съм тук."

Кремъл също обвини някои сили в Евросъюза, че работят срещу преизбирането на Орбан и подпомагат основния му съперник Петер Мадяр, който води убедително в независимите сондажи. Повод стана публикувана стенограма от разговор Орбан - Путин, в която унгарският лидер уверява, че е на разположение и цитира приказка, в която мишка помага на лъв.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: "Публикацията показва Орбан като много ефективен политик и държавник, който защитава интересите на страната си. Не интересите на Русия или Америка, а на Унгария. Дори бих възприел тази публикация като подкрепа за Орбан".

Според сондажите, освен сегашните управляващи и опозиция, в следващия унгарски парламент ще влезе само крайнодясната евроскептична националистическа партия "Движение Наша Родина".