Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров

Дни преди Великден хората от петричкото село Генерал Тодоров са притеснени от кражбата на камбаната на скалния параклис “Свети Панталеймон” край тяхното село. Тя има сантиментална стойност за тях, защото сами и със собствени средства издигнали параклиса. Камбаната все още не е намерена, не са установени и извършителите на дръзката кражба.

Камбаната тежи около 20 килограма, изчезва в периода между 26 март и 4 април.

Станислав Станков, кмет на село Генерал Тодоров: "Крадците не мисля, че като я продадат на вторични суровини, ще вземат голяма сума, но тук цената е сантиментална стойност, защото е много стара камбана." Николай: "Това свято място, да идеш, да бараш там, да крадеш, това е нещо недопустимо." Недка Митова: "Предполагам, че не са вярващи, не са хора с морал."

Предполага се, че извършителите са поне двама. Полицията все още ги издирва. Предупредени са и пунктовете за вторични суровини в района.

Борислав Ковачев - управител на площадка за скрап: "Прегледаха материала, казаха ни, че ако се донесе такова нещо - да сигнализираме, но ние няма начин да вземеме такова нещо, да го платим за скрап… Не е нормално, не е човешко, не е и законно."

Скалният параклис е единствен по рода си в цяла Югозападна България, а хората от селото са го изградили с дарения и много труд.

За да бъдат предотвратени нови посегателства, жителите имат намерение да монтират камери в района на параклиса.