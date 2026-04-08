Нови арести за купен вот - в Русенска и Хасковска област (ОБЗОР)

Нови арести за купен вот - в Русенска и Хасковска област.



За 24 часа в Русенско при специализирана акция са задържани двама за престъпления против избирателните права на гражданите и други четирима - за притежание на наркотици и културно-исторически ценности. Открито е и незаконно оръжие. Девет са образуваните за търговия с вот разследвания от началото на кампанията.

Петима са задържани при акция на полицията срещу купения вот в Хасковска област за последното денонощие. Задържаните са от Харманли, Хасково, Димитровград и Ивайловград. За тях полицията е имала информация, че търгуват с гласове, у всички са намерени списъци с имена и суми. До сега в акцията в Хасковска област са задържани 21 души.