Начало Новини
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици...
Чете се за: 01:42 мин.
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

Какви са прогнозите за движението на цените на горивата?

Светозар Костадинов
Репортер: Антония Сукалинска
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Цената на горивата няма да се върне на нивата преди войната в Иран. Тази прогноза направи председателят на Петролната и газова асоциация Светослав Бенчев в студиото на "Денят започва". Той напомни, че цените на горивата у нас са сред най-ниските в Европа.

Едва когато има примирие, ще стане ясно какви са разрушенията, нанесени над петролната инфраструктура в страните-производители, обясни Бенчев, но изрази песимизъм за поевтиняване на горивата.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "Цените, както съм казвал и във вашето студио, няма да се върнат на тези нива, които видяхме в началото на конфликта по отношение на суровия петрол - беше около 60 долара за барел. Нека видим какви са резултатите и тогава ще може да знаем около какви стойности ще се стабилизира цената на суровия петрол."

На този фон автобусни превозвачи изразяват тревога. 50% от цената на билета се формира от цената на горивото, а скокът при дизела поставя фирмите, работещи по Закона за обществените поръчки, пред затруднение да изплащат заплати.

Марио Богданов, собственик на фирма за автобусен транспорт: "Цените няма как да ги повишаваме, защото ние сме участвали в обществена поръчка, по Закона за обществените поръчки, където имаме пределна цена и специално цените на междуградските автобуси са на пределна цена. Последните месеци се налага да забавяме заплатите - с по 5, 10 дни."

От Петролната и газова асоциация напомнят, че все пак цените на горивата у нас остават сред най-ниските в Европа, тъй като и акцизите са по-ниски, а бензиностанциите са под засилени проверки от институциите.

Бенчев обясни защо таванът на цените на горивата ще постави работата на рафинерията в Бургас в трудно положение.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "В момента рафинерията работи грубо казано с кеш - получават се едни средства и те се използват, за да може да бъде купено следващото количество нефт. Важно е да няма тавани на надценките и други подобни непазарни идеи, които биха затруднили рафинерията и биха попречили да осигурим доставките за месец май."

Рафинерията обаче трябва да получи дерогация от американското правителство преди 26 април, напомни Бенчев.

#Светослав Бенчев #цени на горива #пазар #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
1
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
2
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
4
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
5
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Български принос за мисиите до Луната
6
Български принос за мисиите до Луната

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
4
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
5
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Пазари

Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в обозримо бъдеще Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в обозримо бъдеще
Чете се за: 02:12 мин.
Светослав Бенчев: Цените на петрола ще се стабилизират, но няма да се върнат към старите нива Светослав Бенчев: Цените на петрола ще се стабилизират, но няма да се върнат към старите нива
Чете се за: 03:00 мин.
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
8630
Чете се за: 04:45 мин.
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран 94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
7873
Чете се за: 00:47 мин.
Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на горива, има вариант да се наложи таван на печалбата Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на горива, има вариант да се наложи таван на печалбата
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка
Чете се за: 05:42 мин.
По света
Български "очи" в Космоса: Как наши камери летят с "Артемис"? Български "очи" в Космоса: Как наши камери летят с "Артемис"?
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в...
Чете се за: 02:12 мин.
Политика
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
