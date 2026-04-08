Какви са прогнозите за движението на цените на горивата?

Цената на горивата няма да се върне на нивата преди войната в Иран. Тази прогноза направи председателят на Петролната и газова асоциация Светослав Бенчев в студиото на "Денят започва". Той напомни, че цените на горивата у нас са сред най-ниските в Европа.

Едва когато има примирие, ще стане ясно какви са разрушенията, нанесени над петролната инфраструктура в страните-производители, обясни Бенчев, но изрази песимизъм за поевтиняване на горивата.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "Цените, както съм казвал и във вашето студио, няма да се върнат на тези нива, които видяхме в началото на конфликта по отношение на суровия петрол - беше около 60 долара за барел. Нека видим какви са резултатите и тогава ще може да знаем около какви стойности ще се стабилизира цената на суровия петрол."

На този фон автобусни превозвачи изразяват тревога. 50% от цената на билета се формира от цената на горивото, а скокът при дизела поставя фирмите, работещи по Закона за обществените поръчки, пред затруднение да изплащат заплати.

Марио Богданов, собственик на фирма за автобусен транспорт: "Цените няма как да ги повишаваме, защото ние сме участвали в обществена поръчка, по Закона за обществените поръчки, където имаме пределна цена и специално цените на междуградските автобуси са на пределна цена. Последните месеци се налага да забавяме заплатите - с по 5, 10 дни."

От Петролната и газова асоциация напомнят, че все пак цените на горивата у нас остават сред най-ниските в Европа, тъй като и акцизите са по-ниски, а бензиностанциите са под засилени проверки от институциите.

Бенчев обясни защо таванът на цените на горивата ще постави работата на рафинерията в Бургас в трудно положение.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "В момента рафинерията работи грубо казано с кеш - получават се едни средства и те се използват, за да може да бъде купено следващото количество нефт. Важно е да няма тавани на надценките и други подобни непазарни идеи, които биха затруднили рафинерията и биха попречили да осигурим доставките за месец май."

Рафинерията обаче трябва да получи дерогация от американското правителство преди 26 април, напомни Бенчев.