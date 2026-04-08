Няма нужда Сарафов да бъде освобождаван, правомощията му са прекратени по силата на закона, смята зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска

Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционния съд и да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Това съобщи преди заседанието на кадровиците зам.- министърът на правосъдието Таня Радуловска. Тя допълни, че ако Прокурорската колегия не прояви активност по темата, Правосъдното министерство отново ще направи искане за освобождаването на Сарафов.

Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: „Има основания да се повдигне отново въпросът за нов изпълняващ функциите главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и Прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и г-н Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов изпълняващ функциите, който да упражнява всички правомощия на главния прокурор. Ако те не тълкуват решението на Конституционния съд по същия начин, по който го тълкуват всички останали, по който петимата членове на Конституционния съд допълнително разясниха как трябва да се тълкува законът, тъй като, въпреки че решението е прието единодушно, мнозинството от Конституционния съд явно е преценило, че е достатъчно да се каже, че законът не противоречи на Конституцията, а не и да се разяснява на юристите как да тълкуват закона. В този случай ще се наложи отново ние да направим искане.“

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона, коментира след заседанието на Прокурорската колегия Таня Радуловска. По думите й има нужда Прокурорската колегия на ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор, нещо, което днес стана ясно, че няма намерение да направи доброволно.