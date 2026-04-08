Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота

Изключително важно е да видим дали сме изпълнили обещанието си да проведем честни и прозрачни избори - това каза президентът Илияна Йотова на среща с отговорните за провеждането на предсрочните парламентарни избори институции.

В разговорите на "Дондуков 2" участват членове на ЦИК, служебните министри на електронното управление и външните работи – Георги Шарков и Надежда Нейнски, заместник вътрешният министър Иван Анчев, както и изпълнителният директор на "Информационно обслужване".

"Да се опитаме да видим на този етап дали сме изпълнили обещанието си до този момент, да проведем нормални, честни и прозрачни избори, така че всеки български глас да бъде зачетен. И хората да нямат съмнение в изборната кампания, в подготовката на изборния процес и в деня на изборите", обърна се в началото на срещата държавният глава.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски увери, че полагат максимални усилия за осигуряване на организационните и технически усилия, така че всеки български гражданин в чужбина да може да упражни избирателните си права.

"Интересът за гласуване в чужбина е голям, като за изборите на 19 април 2026 г. са подадени 60 904 заявления, което е приблизително двойно по-голямо от подадените за предходните парламентарни избори през 2024 г. В изпълнение на законовите разпоредби и решението на ЦИК, Министерството на външните работи ще организира изборите в 493 избирателни секции в 55 държави. Броят на откритите секции по държави е приблизително същият, както на изборите 2024 г. с изключение на Обединеното кралство, САЩ и Турция, за които е приложено ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България", заяви министър Нейнски.

По думите на председателя на ЦИК Камелия Нейкова подготовката на изборите в страната върви в законоустановените срокове. ЦИК е в непрекъснат режим на работа. Това ще ни бъдат 11-те национални избори от 2021 г. насам, каза Нейкова и добави, че имат и над 170 частични вотове.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини. В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще са около 11 650. В 130 избирателни секции в 20 държави ще има възможност за гласуване с машини, обобщи председателят на Централната избирателна комисия.

За тези избори ЦИК е доста по-безкомпромисна по отношение на явления, които в предходни избори се наблюдаваха, заяви Нейкова. Едно тях е масовата замяна на членове на секционни избирателни комисии (СИК) от страна на парламентарно представени формации.

"Извършваме проверка, а и вече сме предприели действия срещу хора, за които е установено в предходни избори, че са извършвали нарушения, особено тези, които влязоха в страниците на конституционното дело, свързано с оспорването на изборните резултати. ЦИК е дала указания да бъдат освободени хора, които бяха предложени и назначени за членове на СИК в Белица и Габровница", добави Нейкова.

Активно се работи по дейността за недопускане на нарушения в изборното законодателство, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

Сформирани са оперативни щабове и са разработени планове за действие. За ефективно осъществяване на взаимодействие между институциите е сформирано национално междуведомствено звено между прокуратурата, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност", информира министърът.

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков съобщи, че след края на изборния ден на 19 април секционните избирателни комисии ще бъдат проверявани дали са включили онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите.

През първия час проверката ще е на всеки пет минути, а след това – на всеки десет. Тази информация ще бъде подавана към Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии, които имат директна връзка със СИК.