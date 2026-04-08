"Пътна полиция" с допълнителни мерки около великденски празници
"Пътна полиция" с допълнителни мерки около великденски празници

МВР стартира акция по безопасност на движението в навечерието на предстоящите великденски празници. Това съобщиха на брифинг от "Пътна полиция".

Ще се следи за безопасността на най-оживените участъци, където се образуват тапи заради засиленото пътуване около почивните дни. Допълнителни екипи ще бъдат разположени и около храмовете.

В последния работен ден – 9 април (четвъртък), между 15.00 ч. и 20.00 ч. ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.

В първия почивен ден – 10 април (петък), от 9.00 ч. до 14.00 ч. отново ще е ограничено движението на МПС над 12, излизащи от столицата.

В последния почивен ден – 13 април (понеделник), от 12.00 ч. до 20.00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София.

Снимки: БТА

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ "Хемус", АМ "Струма" и участъка от път I-1 в област Благоевград.

#мерки на пътя #"Пътна полиция" #трафик

