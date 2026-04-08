Светослав Бенчев: Цените на петрола ще се стабилизират, но няма да се върнат към старите нива

Цените на суровия петрол тази сутрин се задържат около 95 долара за барел, като основна причина за това са сигналите за примирие между Иран и САЩ. Това коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в сутрешния блок по БНТ.

Той допълни, че това не е първият момент от началото на конфликта, в който цените на горивата се влияят от изказванията на американския президент. Бенчев подчерта, че връщане към нивата отпреди конфликта е малко вероятно.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Цените, вероятно, няма да се върнат към тези нива, които видяхме преди началото на конфликта. Тогава суровият петрол беше около 65–66 долара за барел.“

Според него, ако примирието се запази и доведе до реално прекратяване на огъня, пазарът може да се успокои.

Бенчев обаче предупреди, че евентуално понижение на цените на горивата по бензиностанциите ще отнеме време заради щетите върху енергийната инфраструктура. Той отбеляза, че България се справя по-добре от някои западноевропейски държави благодарение на собственото си производство:

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Имаме една рафинерия, която покрива повече от нуждите на страната. Дори една трета от капацитета ѝ е достатъчна, за да задоволи вътрешното потребление.“

Председателят на асоциацията предупреди за сериозни последствия, ако не бъде удължена дерогацията за работа на рафинерията в Бургас:

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Ако не се случи удължаването, това означава рафинерията постепенно да намали капацитета си и след това да спре. Това изобщо не трябва да бъде вариант.“

Бенчев се обяви против административно ограничаване на цените:

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Не е добре да се слагат тавани на цените - това са непазарни мерки, които могат да затруднят доставките.“

По отношение на природния газ Бенчев коментира, че предстои предоговаряне на цените с Азербайджан. Той очаква договорните доставки да останат по-изгодни от борсовите:

По думите му, страната е в по-добра позиция спрямо Западна Европа и по отношение на газовите запаси, защото нашето газохранилище е запълнено на около 35%, което е по-добре от много държави в Западна Европа.

Вижте целия разговор във видеото

