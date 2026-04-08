БДЖ осигурява допълнителни над 13 400 места за Великденските празници

БДЖ предприема допълнителни мерки във връзка с предстоящите великденски празници и очакваното значително увеличение на пътуващите.

За целта от днес до 14 април ще бъдат осигурени над 13 400 допълнителни седящи места в съставите на влаковете по основните направления в страната.



От Националния железопътен превозвач уточняват, че при закупуване на билет за отиване и връщане пътуващите могат да ползват намаление от редовната цена от 10% до 20%. Вече стартира предварителната предварителна продажба на билети за всички влакове, пътуващи през празничния период. Билети могат да се закупят и от онлайн системата на БДЖ.

От компанията препоръчват билети да се купуват предварително, а не в последния момент на заминаването от гарите, защото продажбата им ще се преустановява при запълване на местата на всяка от влаковите композиции.