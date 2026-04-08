Православният свят отбелязва Велика Сряда

Велика сряда е - третият ден от Страстната седмица. Православният свят си припомня едни от последните събития преди страданията на Господ Иисус Христос - как в разкаянието си една блудница измила краката му със сълзите си, изляла драгоценен елей върху главата му в знак на почит. Успяла да влезе в дома, дето бил Христос, жената, носеща алабастърен съд с драгоценно миро, искала да засвидетелствува почитта си към Него. В бързината, да не й се пречи на доброто намерение, тя счупила съда, по-лесно да се разлее мирото. В отговор на негодуванието, че мирото е скъпо и с парите от продажбата му можело да се помогне на сиромаси, Христос отговорил: "сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога имате"и допълнил, че делото на жената ще бъде разгласено по цял свят.

В същия ден си припомняме и решението на Синедриона да осъди Иисус Христос. Тогава Иуда Искариот отишъл при иудейските първенци и уговорил да Го предаде за 30 сребърника. На този ден в храмовете се служи Преждеосвещена литургия. Вечерта богослужението е Малко повечерие.