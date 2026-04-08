94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
Цените на петрола паднаха след обявеното от Доналд Тръмп двуседмично примирие. На световните борси най-популярният сорт "Брент" спадна с над 13% до 94 долара за барел.
Цената на петрола, търгуван на американския пазар, се понижи с около 14 на сто до 96 долара, след като вчера беше над 100 долара за барел.
Анализатори смятат, че споразумението за условно примирие вероятно е било изненада за търговците, което обяснява рязкото понижение на цените на петрола. Въпреки това все още е малко вероятно те са се върнат на нивата отпреди войната.