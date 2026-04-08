Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив.

За зловещата находка сигнализирали по обед граждани от квартал "Тракия". Органите на реда веднага са отцепили района, на мястото и в момента има засилено полицейско присъствие.

По информация на БНТ отрязаните мъжки крайници са открити в черен чувал, оставен до контейнер за смет на улица „Георги Данчов“. Разследването е в много начален етап. Очаква се повече яснота по случая да има, след като излязат резултатите от съдебномедицинските експертизи.

