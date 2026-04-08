Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: Има основания да се повдигне въпросът за нов и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционния съд и да освободи Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Това съобщи преди заседанието на кадровиците зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска. Тя допълни, че ако прокурорската колегия не прояви активност по темата, то правосъдното министерство отново ще направи искане за освобождаването на Сарафов.

Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието:"Има основания да се повдигне отново въпросът за нов изпълняващ функциите главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона. И господин Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов изпълняващ функциите, който да упражнява всички правомощия на главния прокурор."