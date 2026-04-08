Реакциите след примирието: Световните лидери призоваха за продължаване на преговорите

И сега към световните реакции след новината за споразумението за двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран, и отваряне на Ормузкия проток. С облекчение и призив за продължаване на преговорите - така европейските лидери реагираха на новината от последните часове.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Приветствам двуседмичното примирие, за което Съединените щати и Иран се споразумяха снощи. То води до така необходимото облекчаване на напрежението. Благодаря на Пакистан за посредничеството. Сега е от решаващо значение преговорите за трайно решение на този конфликт да продължат. Ще продължим да координираме действията си с нашите партньори в тази насока."

Върховният представител на ЕС по въпросите за външната политика и сигурността Кая Калас подчерта, че „основните причини за войната остават нерешени“.

Кая Калас, Върховен представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността „Споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на огъня е крачка назад от ръба на пропастта след седмици на ескалация. То създава така необходимата възможност да се смекчат заплахите, да се спрат ракетните удари, да се възобнови корабоплаването и да се създаде пространство за дипломатически усилия за постигане на трайно споразумение. Ормузкият проток трябва отново да бъде отворен за преминаване."

Френският президент Еманюел Макрон призова за включване на Ливан в примирието.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Ситуацията там е критична. Хизбула направи стратегическа грешка като атакува Израел и въвлече Ливан в регионалната криза. Нашата цел в този контекст е да се гарантираме, че примирието ще обхване изцяло и Ливан."

Германсият канцлер Фридрих Мерц заяви, че подкпрепя продължаването на преговорите за да се защити цивилното иранско население и сигурността в региона и да се предотврати тежка енергийна криза.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Сега целта трябва да бъде да се договори трайно прекратяване на войната в следващите дни. Това може да бъде постигнато единствено по дипломатически път...Федералното правителство подкрепя дипломатическите усилия. За тази цел то поддържа тесни контакти със САЩ и други партньори. Германия ще допринесе по подходящ начин за гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток."

Британският премиер Киър Стармър коментира, че споразумението носи "момент на облекчение за региона и света“. Tой заминава за Близкия Изток, където ще разговаря с партньорите на Великобритания за осигуряване на трайно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Китай също приветства двуседмичното примирие. В интервю за Агенция Франс-Прес, американският президент Доналд Тръмп каза, че вярва че именно Китай е убедил Иран да преговаря.