Іран і США постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Реакции на ЕС и Канада за примирието в Близкия изток

азербайджан армения размениха взаимни обвинения нарушено премирие

Европейски държави и Канада изразиха готовност да съдействат за осигуряването на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

В съвместно изявление лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Канада, Нидерландия и Дания, както и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, приветстваха двуседмичното прекратяване на огъня.

Те благодариха на Пакистан и на другите участващи държави за постигането на споразумението.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че споразумението е „крачка назад от ръба след седмици на ескалация“.

Според лидерите целта сега е да бъде договорен бърз и траен край на войната в рамките на следващите дни, като това може да стане само по дипломатически път. Те призоваха прекратяването на огъня да бъде спазвано от всички страни, включително в Ливан.

Урсула фон дер Лайен - председател на Европейската комисия: „Приветствам двуседмичното примирие, за което Съединените щати и Иран се споразумяха снощи. То води до така необходимото облекчаване на напрежението. Сега е от решаващо значение преговорите за трайно решение на този конфликт да продължат.“

Еманюел Макрон - президент на Франция: „Ситуацията там е критична. Хизбула направи стратегическа грешка, като атакува Израел и въвлече Ливан в регионалната криза. Нашата цел в този контекст е да гарантираме, че примирието ще обхване изцяло и Ливан.“

ТОП 24

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
1
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Български принос за мисиите до Луната
6
Български принос за мисиите до Луната

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
4
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
5
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Близък изток

Реакциите след примирието: Световните лидери призоваха за продължаване на преговорите
Реакциите след примирието: Световните лидери призоваха за продължаване на преговорите
Надежда Нейнски: Сутринта донесе облекчение за всички в търсенето на край на конфликта в Близкия изток Надежда Нейнски: Сутринта донесе облекчение за всички в търсенето на край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 06:05 мин.
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
7912
Чете се за: 04:45 мин.
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
9207
Чете се за: 01:02 мин.
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран 94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
7628
Чете се за: 00:47 мин.
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
8089
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Български "очи" в Космоса: Как наши камери летят с "Артемис"?
Български "очи" в Космоса: Как наши камери летят с...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в...
Чете се за: 02:12 мин.
Политика
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Акция на ИАРА: Намериха над 300 кг риба в бракониерски мрежи в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"Пътна полиция" с допълнителни мерки около великденски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
