Реакции на ЕС и Канада за примирието в Близкия изток

Европейски държави и Канада изразиха готовност да съдействат за осигуряването на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.
В съвместно изявление лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Канада, Нидерландия и Дания, както и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, приветстваха двуседмичното прекратяване на огъня.
Те благодариха на Пакистан и на другите участващи държави за постигането на споразумението.
Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че споразумението е „крачка назад от ръба след седмици на ескалация“.
Според лидерите целта сега е да бъде договорен бърз и траен край на войната в рамките на следващите дни, като това може да стане само по дипломатически път. Те призоваха прекратяването на огъня да бъде спазвано от всички страни, включително в Ливан.
Урсула фон дер Лайен - председател на Европейската комисия: „Приветствам двуседмичното примирие, за което Съединените щати и Иран се споразумяха снощи. То води до така необходимото облекчаване на напрежението. Сега е от решаващо значение преговорите за трайно решение на този конфликт да продължат.“
Еманюел Макрон - президент на Франция: „Ситуацията там е критична. Хизбула направи стратегическа грешка, като атакува Израел и въвлече Ливан в регионалната криза. Нашата цел в този контекст е да гарантираме, че примирието ще обхване изцяло и Ливан.“