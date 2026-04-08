Реакции на ЕС и Канада за примирието в Близкия изток

Европейски държави и Канада изразиха готовност да съдействат за осигуряването на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

В съвместно изявление лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Канада, Нидерландия и Дания, както и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, приветстваха двуседмичното прекратяване на огъня.

Те благодариха на Пакистан и на другите участващи държави за постигането на споразумението.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че споразумението е „крачка назад от ръба след седмици на ескалация“.

Според лидерите целта сега е да бъде договорен бърз и траен край на войната в рамките на следващите дни, като това може да стане само по дипломатически път. Те призоваха прекратяването на огъня да бъде спазвано от всички страни, включително в Ливан.