ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените

премиерът андрей гюров председателя урсула фон дер лайен обсъдиха четвъртото плащане българия пву
Надявам се примирието между САЩ и Иран да бъде спазено, да успокои международните пазари, да се освободи преминаването през Ормузкия проток, което ще доведе и до успокояване на цените. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на заседанието на Щаба за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Той изтъкна мигновеното отражение на примирието върху международните цени на петрола – спад до 94-95 долара за барел.

"Много се говори за галопиращи цени и кризи, които по предварителни данни не се потвърждават. Това не означава, че по системата не се натрупва напрежение, задачата на служебното правителство е да обере това напрежение, преди да се пренесе към крайния потребител", подчерта премиерът.

Правителството ще прави анализ на седмична база на цените на стоките от малката потребителска кошница, за да не се стига до спекула. Към момента увеличението е ограничено и няма драстични поскъпвания, стана ясно от справка на Комисията за защита на потребителите.

"При 40% от наблюдаваните 101 групи стоки и услуги има увеличение на цените през месец март в сравнение с февруари, а при 60% цените падат", обясни вр. и.д. председател на КЗП Александър Колячев и допълни, че промяната на цената на горивата не се е отразила върху стоките и търговските вериги, които КЗП наблюдава.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов очаква намаление на цените през тази и следващата седмица и самите магазини да опровергаят внушенията, че цените растат.

"В 48 от 800 проверени от НАП бензиностанции има повишение на маржа при трите вида горива, в 88 има увеличение на маржа само при бензина и дизела. Очакват се още документи, на база на които през месец май ще има яснота дали някои бензиностанции ще бъдат санкционирани по Закона за въвеждан на еврото за необосновано поскъпване на цените", заяви изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова.

"Щабът продължава с анализ на предприетите вече мерки, които не са хеликоптерни пари, а целенасочена помощ за най-уязвимите групи граждани и сектори", каза министър-председателят Андрей Гюров.

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
