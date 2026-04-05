Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ

Експлозиви с "разрушителна сила" са били открити край „Турски поток“ в Сърбия, откъдето минава транзитът на руски газ за Унгария, съобщиха лидерите на двете държави. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е бил информиран за находката от сръбския президент Александър Вучич.

Инцидентът става седмица преди ключови парламентарни избори в Унгария, на които Орбан се бори да остане на власт след 16-годишно управление. Той определи инцидента като акт на саботаж и намекна за роля на Украйна без да обвинява пряко Киев. Украйна категорично отхвърли всякакви опити да бъде свързана с експлозивите и предлоложи руска операция под фалшив флаг като част от силната намеса на Москва в унгарските избори.

Александър Вучич съобщи, че е информирал Виктор Орбан за първите резултати от разследването и поздрави сръбските специални служби за добрата работа. Според сръбския президент експлозивите са били открити край град Канижа в северната част на Войводина, където живеят много етнически унгарци. Вучич обеща безмилостна разправа с всеки, който посяга на ключовите интереси на Сърбия.

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Доколкото разбрах, на няколкостотин метра от газопровода "Турски поток" или "Балкански поток" са били открити две раници с два големи пакета експлозиви и детонатори. Имаме и други улики, разследването продължава. Току-що информирах по телефона Виктор Орбан, защото прекъсване на газопровода ще остави Унгария без газ. Ние в Северна Сърбия също няма да имаме газ."

Партията на Орбан изостава в сондажите за парламентарните избори на 12 април спрямо опозиционната формация ТИСА. През февруари той засили мерките за сигурност около енергийната инфраструктура на страната, а впоследствие издигна тезата, че предстоящият вот е избор между мира и войната.

Будапеща обтегна отношенията си с Киев заради спрения транзит към Унгария на руски петрол през петролопровода "Дружба". В предизборната си кампания партията на Орбан се опитва да свърже опозиционния лидер Петер Мадяр с Брюксел и Украйна в негативен контекст.

Виктор Орбан - премиер на Унгария: "От години Украйна работи за откъсване на Европа от руската енергия. Взривиха "Северен поток", прекъснаха газопровод, захранващ Унгария и тази година поставиха страната ни под петролна блокада, като затвориха петролопровода "Дружба". Руската секция от "Турски поток" също е под постоянни нападения. Украинските действия са животозастрашаваща опасност за Унгария."

След телефонен разговор с Орбан в събота словашкият премиер Роберт Фицо призова Европейският съюз да прекрати санкциите срещу руския газ и петрол, да предприеме стъпки към възстановяване на транзита пред петролопровода Дружба и прекратяване на войната в Украйна. Според Фицо така Европейският съюз ще се справи с енергийната криза от войната в Иран.