Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Експлозиви с "разрушителна сила" са били открити край „Турски поток“ в Сърбия, откъдето минава транзитът на руски газ за Унгария, съобщиха лидерите на двете държави. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е бил информиран за находката от сръбския президент Александър Вучич.

Инцидентът става седмица преди ключови парламентарни избори в Унгария, на които Орбан се бори да остане на власт след 16-годишно управление. Той определи инцидента като акт на саботаж и намекна за роля на Украйна без да обвинява пряко Киев. Украйна категорично отхвърли всякакви опити да бъде свързана с експлозивите и предлоложи руска операция под фалшив флаг като част от силната намеса на Москва в унгарските избори.

Александър Вучич съобщи, че е информирал Виктор Орбан за първите резултати от разследването и поздрави сръбските специални служби за добрата работа. Според сръбския президент експлозивите са били открити край град Канижа в северната част на Войводина, където живеят много етнически унгарци. Вучич обеща безмилостна разправа с всеки, който посяга на ключовите интереси на Сърбия.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Доколкото разбрах, на няколкостотин метра от газопровода "Турски поток" или "Балкански поток" са били открити две раници с два големи пакета експлозиви и детонатори. Имаме и други улики, разследването продължава. Току-що информирах по телефона Виктор Орбан, защото прекъсване на газопровода ще остави Унгария без газ. Ние в Северна Сърбия също няма да имаме газ."

Партията на Орбан изостава в сондажите за парламентарните избори на 12 април спрямо опозиционната формация ТИСА. През февруари той засили мерките за сигурност около енергийната инфраструктура на страната, а впоследствие издигна тезата, че предстоящият вот е избор между мира и войната.

Будапеща обтегна отношенията си с Киев заради спрения транзит към Унгария на руски петрол през петролопровода "Дружба". В предизборната си кампания партията на Орбан се опитва да свърже опозиционния лидер Петер Мадяр с Брюксел и Украйна в негативен контекст.

Виктор Орбан - премиер на Унгария: "От години Украйна работи за откъсване на Европа от руската енергия. Взривиха "Северен поток", прекъснаха газопровод, захранващ Унгария и тази година поставиха страната ни под петролна блокада, като затвориха петролопровода "Дружба". Руската секция от "Турски поток" също е под постоянни нападения. Украинските действия са животозастрашаваща опасност за Унгария."

След телефонен разговор с Орбан в събота словашкият премиер Роберт Фицо призова Европейският съюз да прекрати санкциите срещу руския газ и петрол, да предприеме стъпки към възстановяване на транзита пред петролопровода Дружба и прекратяване на войната в Украйна. Според Фицо така Европейският съюз ще се справи с енергийната криза от войната в Иран.

#войната в Близкия изток #експлозиви #Сърбия #Александър Вучич #Виктор Орбан #газопровод #Унгария

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Европа

Мъжете в Германия под 45 г. се нуждаят от одобрение от властите за по-дълъг престой в чужбина
Мъжете в Германия под 45 г. се нуждаят от одобрение от властите за по-дълъг престой в чужбина
Украински атаки в Русия: Поразен е петролопровод и рафинерия Украински атаки в Русия: Поразен е петролопровод и рафинерия
Чете се за: 00:50 мин.
Папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние на католическия Великден Папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние на католическия Великден
Чете се за: 02:00 мин.
Папа Лъв XIV отправя Великденската си литургия и благословия Папа Лъв XIV отправя Великденската си литургия и благословия
Чете се за: 00:30 мин.
Католическият свят празнува Великден Католическият свят празнува Великден
Чете се за: 00:47 мин.
Зеленски заяви, че е готов за среща с Путин за преговори за край на войната Зеленски заяви, че е готов за среща с Путин за преговори за край на войната
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
