Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването

Българската състезателка по сноуборд говори в "Арена спорт" за тежкия инцидент, трудните моменти в болницата и амбицията си да се завърне на пистата още през ноември

Българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова преминава през сериозно изпитание, но вече гледа с оптимизъм към бъдещето. В специално интервю пред БНТ за предаването "Арена спорт" тя разказа за тежкия инцидент в Чехия, възстановяването и плановете си за завръщане в спорта.

"Чувствам се много по-добре и изглеждам много по-добре, отколкото преди две-три седмици. Вече съм вкъщи със семейството си и това ме прави много по-щастлива. Гледам да показвам на хората позитивната страна и да съм усмихната, защото това също помага“, сподели тя.

Замфирова си припомни и най-тежкия момент - самият сблъсък, при който не е имала възможност да реагира.

"Видях го как идва с много голяма скорост и знаех, че ще ме удари. И двата ми крака бяха закопчани и нямаше какво да направя - нито да се избутам, нито да избегна удара. Просто го приех. Не мислех обаче, че последствията ще бъдат толкова сериозни.“

След инцидента следват операции и тежък престой в болница, който се оказва сериозно изпитание.

"Събудих се след операцията и бях с външна фиксация навсякъде – по крака, през таза. Това беше много шокиращо, защото не знаех какво да очаквам. Най-трудното беше, че трябваше да лежа цяла седмица без да се движа и да чакам следващата операция. Това беше тежко психически, но го издържах.“, рефлектира Малена.

Въпреки всичко, тя вече гледа напред и е фокусирана върху възстановяването и завръщането в спорта.

"Най-лошото мина. Сега започва възстановяването - тренирам, правя рехабилитация всеки ден и се опитвам да върна формата си. Имам цяло лято пред себе си и смятам, че през ноември ще мога да започна отново лагерите. Правим всичко възможно да се върна възможно най-бързо.“, споделя позитивно родната ни сноубордистка.

В края на разговора Замфирова отправи и благодарност към всички, които са я подкрепили.

"Благодаря на всички за позитивните съобщения и подкрепата. Това означава много за мен. Радвам се, че сега мога да се усмихвам и да ви зарадвам и вас.“, завърши тя

Цялото интервю със завърналата се от тежка 6-часова операция спортистка вижте във видеото!

Свързани статии:

Малена Замфирова вече е в България и започна активна рехабилитация
Малена Замфирова вече е в България и започна активна рехабилитация
16-годишната спортистка пострада тежко при инцидент на пистата в...
Чете се за: 01:32 мин.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Зимни спортове

Малена Замфирова: Вече гледам към следващия сезон
Малена Замфирова: Вече гледам към следващия сезон
Триумф за Калин Златков и Анина Цурбриген и в слалома на Държавното първенство Триумф за Калин Златков и Анина Цурбриген и в слалома на Държавното първенство
Чете се за: 01:32 мин.
Лора Христова: Следващата ми цел е златен медал от олимпийски игри Лора Христова: Следващата ми цел е златен медал от олимпийски игри
Чете се за: 01:15 мин.
Александра Фейгин: Имах натоварен сезон с много напрежение Александра Фейгин: Имах натоварен сезон с много напрежение
Чете се за: 03:30 мин.
Лора Христова в Троян: На всяко състезание усещах огромната ви подкрепа Лора Христова в Троян: На всяко състезание усещах огромната ви подкрепа
Чете се за: 03:47 мин.
Троян тържествено посрещна Лора Христова (СНИМКИ) Троян тържествено посрещна Лора Христова (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
