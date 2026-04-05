Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването

Българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова преминава през сериозно изпитание, но вече гледа с оптимизъм към бъдещето. В специално интервю пред БНТ за предаването "Арена спорт" тя разказа за тежкия инцидент в Чехия, възстановяването и плановете си за завръщане в спорта.

"Чувствам се много по-добре и изглеждам много по-добре, отколкото преди две-три седмици. Вече съм вкъщи със семейството си и това ме прави много по-щастлива. Гледам да показвам на хората позитивната страна и да съм усмихната, защото това също помага“, сподели тя.

Замфирова си припомни и най-тежкия момент - самият сблъсък, при който не е имала възможност да реагира.

"Видях го как идва с много голяма скорост и знаех, че ще ме удари. И двата ми крака бяха закопчани и нямаше какво да направя - нито да се избутам, нито да избегна удара. Просто го приех. Не мислех обаче, че последствията ще бъдат толкова сериозни.“

След инцидента следват операции и тежък престой в болница, който се оказва сериозно изпитание.

"Събудих се след операцията и бях с външна фиксация навсякъде – по крака, през таза. Това беше много шокиращо, защото не знаех какво да очаквам. Най-трудното беше, че трябваше да лежа цяла седмица без да се движа и да чакам следващата операция. Това беше тежко психически, но го издържах.“, рефлектира Малена.

Въпреки всичко, тя вече гледа напред и е фокусирана върху възстановяването и завръщането в спорта.

"Най-лошото мина. Сега започва възстановяването - тренирам, правя рехабилитация всеки ден и се опитвам да върна формата си. Имам цяло лято пред себе си и смятам, че през ноември ще мога да започна отново лагерите. Правим всичко възможно да се върна възможно най-бързо.“, споделя позитивно родната ни сноубордистка.

В края на разговора Замфирова отправи и благодарност към всички, които са я подкрепили.

"Благодаря на всички за позитивните съобщения и подкрепата. Това означава много за мен. Радвам се, че сега мога да се усмихвам и да ви зарадвам и вас.“, завърши тя

