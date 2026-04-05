Йордан Лечков: Борислав Михайлов остави стабилна и независима основа в българския футбол

Бившият национал и дългогодишен ръководител в БФС Йордан Лечков отдаде почит на Борислав Михайлов, като подчерта както спортното му наследство, така и ролята му в управлението на българския футбол.

"Започваме с успехите от световното първенство, където получихме огромна обич от народа. Но като ръководители това, което постигнахме, не беше достатъчно обяснено и се натрупа негатив“, заяви Лечков.

Той акцентира върху трансформацията на футболната централа в годините след поемането ѝ от Михайлов.

"Наследихме една недобра база и тежко състояние. Успяхме със собствени усилия да изградим финансова независимост и подредена администрация. Днес федерацията е стабилна и призната от международните организации.“, продължи той

По думите му, въпреки липсата на достатъчно успехи на националния отбор, управленската работа не бива да бъде подценяванал

"Всяка седмица се организират мачове, структурата работи постоянно. Това не е малко постижение. Изградена е сериозна материална база, каквато преди години липсваше.“, споделя бронзовият медалист от САЩ 1994.

Лечков подкрепи и самооценката на Михайлов за работата му начело на БФС.

"Той беше трезво мислещ човек. Оценката му от 5 по шестобалната система е реалистична. Направихме всичко по силите си без държавна помощ.“, каза одобрително Лечков.

