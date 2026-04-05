Почина големият композитор Михаил Белчев
Йордан Лечков: Борислав Михайлов остави стабилна и независима основа в българския футбол

Бившият национал подчерта приноса му като ръководител и призова базата в Бояна да носи неговото име

Бившият национал и дългогодишен ръководител в БФС Йордан Лечков отдаде почит на Борислав Михайлов, като подчерта както спортното му наследство, така и ролята му в управлението на българския футбол.

"Започваме с успехите от световното първенство, където получихме огромна обич от народа. Но като ръководители това, което постигнахме, не беше достатъчно обяснено и се натрупа негатив“, заяви Лечков.

Той акцентира върху трансформацията на футболната централа в годините след поемането ѝ от Михайлов.

"Наследихме една недобра база и тежко състояние. Успяхме със собствени усилия да изградим финансова независимост и подредена администрация. Днес федерацията е стабилна и призната от международните организации.“, продължи той

По думите му, въпреки липсата на достатъчно успехи на националния отбор, управленската работа не бива да бъде подценяванал

"Всяка седмица се организират мачове, структурата работи постоянно. Това не е малко постижение. Изградена е сериозна материална база, каквато преди години липсваше.“, споделя бронзовият медалист от САЩ 1994.

Лечков подкрепи и самооценката на Михайлов за работата му начело на БФС.

"Той беше трезво мислещ човек. Оценката му от 5 по шестобалната система е реалистична. Направихме всичко по силите си без държавна помощ.“, каза одобрително Лечков.

Цялото интервю вижте във видеото!

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Български футбол

Септември и Ботев Враца закриват кръга в Първа лига
Септември и Ботев Враца закриват кръга в Първа лига
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен
Чете се за: 01:35 мин.
Ясен Петров: Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол Ясен Петров: Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол
Чете се за: 01:30 мин.
Левски се подхлъзна срещу Добруджа Левски се подхлъзна срещу Добруджа
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
