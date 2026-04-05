Почина големият композитор Михаил Белчев
Стилиян Петров: Заедно сме силни, нека дадем подкрепа и кураж на тези, които имат нужда

Бившият капитан на националния отбор разказа подробности за предстоящия в началото на юни „Мач на надеждата“ на стадион „Лазур“ в Бургас.

Стилиян Петров
Бившият капитан на националния отбор на България по футбол Стилиян Петров даде ексклузивно интервю за БНТ и предаването „Арена спорт“, в което разказа подробности за предстоящия в началото на юни „Мач на надеждата“ на стадион „Лазур“ в Бургас. Петров коментира и представянето на националния отбор на приятелския международен турнир на ФИФА, чийто домакин беше Индонезия, а съперници – домакините и селекцията на Соломоновите острови.

„Мачът на надеждата 2“ ще е в Бургас на 6 юни, на стадион „Лазур“. Имаше доста притеснения дали стадион „Лазур“ е правилното място. Всеки се концентрира върху София, но забравяме, че имаме една красива страна, трябва да се дава възможност и на други места. Винаги сме дарявали средствата за онкологични заведения. В случая ще дарим на КОЦ Бургас, както и на хора, които имат нужда. Средства ще има и за Любо Пенев и Петър Хубчев“, коментира Петров пред БНТ.

Той сподели и какво го мотивира да организира подобри акции.

„Знам колко е важно да се прави. Аз получих подкрепа от цяла България и от света, от хора, които реално не познавам и знам колко е важно. В такива битки е важно да оцениш колко е важен животът и какво означава животът“, добави бившият капитан на „трикольорите“.

„Уважението е най-важното нещо. Когато си изградил име … нямам никакъв проблем със звездите от света и България, които ще дойдат за мача. Партньорите и хората, които искат Бургас да се справи на ниво. Заедно сме силни, нека дадем подкрепа и кураж на тези, които имат нужда“, каза бившият полузащитник.

Петров коментира и темата с разделението в българския футбол.

„Като цяло, всеки един сектор е разделен. Не забравяйте, че ние като хора, е по-лесно да сме негативни, отколкото позитивни. Но, има и хубави неща във футбола. Не може да кажем, че има само лоши неща. Позитивното - двете победи на националите в последните няколко дни, дълго турне, умора…негативизмът във футбола винаги е бил там. Но, това е позитивно за момчетата, важно за момчетата, защото те имат дълг път да извървят, но това е един хубав старт“, каза Петров.

Сподели и защо участието в турнир на ФИФА раздели футболната общественост.

„Може би нивото на противниците, което е съвсем нормално. Аз съм участвал също в такива мачове, пътувал съм за националния отбор. И знам колко е трудно да намериш оправдание, но ние от това не можем да избягаме. Мисля, че това, което направиха в последните няколко дни националите, като резултати, те и треньорите, могат само да се радват. Защото все пак ние искаме силен национален отбор, а не слаб национален отбор“, добави бившият капитан на „трикольорите“.

Стилиян Петров даде и съвет към младите футболисти, които са част от националния отбор на България.

„Не е приятно, когато си критикуван, но това е част от професията. Ще се научат, още са млади и неопитни. Самите ще се научат, животът те учи. Колко повече внимание обръщаш и реагираш, толкова повече внимание ще имаш към себе си. Младите са различни, не трябва да ги виним. Какъв съвет да им дам? Играйте, побеждавайте и тогава ще промените мнението на всички, които са негативни, да станат позитивни“, добави Петров.

Цялото интервю на Радостин Любомиров със Стилиян Петров вижте във видеото!

