Папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние на католическия Великден

Католическият свят днес празнува Великден. В първата си великденска литургия папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние.

Във великденската си благословия "Урби ет Орби" - "Към града и света", папа Лъв XIV - първият американец начело на Римокатолическата църква, призова за мир:

Папа Лъв XIV: "Нека тези, които имат оръжия, да ги свалят. Нека тези, които имат силата да започват войни, да изберат мира. Не мир чрез сила, а чрез диалог. Не с желанието да доминират над останалите, а с това да ги разберат. В този празничен ден е време да забравим за желанието си да търсим конфликти и сила и да се помолим на Господ да ни даде мир в този разкъсван от войни свят. Свят, изпълнен с омраза и безразличие."

За Лъв XIV това е първи Великден от понтификата му. Предшественикът му папа Франциск почина броени дни след като отслужи последната си литургия на площад "Свети Петър".

Латинският патриарх отслужи литургия в Йерусалим на фона на засилени мерки за сигурност.

Украински католици в Унгария също отбелязаха празника.

Наскоро отворилият врати след ремонта "Нотр Дам" в Париж посрещна вярващите в пълния си блясък.

Великден отбелязват днес и във Великобритания. Крал Чарлз III, който е глава на Англиканската църква и цялото кралско семейство, присъстваха на служба в параклиса „Сейнт Джордж“ в Уиндзор.