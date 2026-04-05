Папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние на католическия Великден

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Католическият свят днес празнува Великден. В първата си великденска литургия папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние.

Във великденската си благословия "Урби ет Орби" - "Към града и света", папа Лъв XIV - първият американец начело на Римокатолическата църква, призова за мир:

Папа Лъв XIV: "Нека тези, които имат оръжия, да ги свалят. Нека тези, които имат силата да започват войни, да изберат мира. Не мир чрез сила, а чрез диалог. Не с желанието да доминират над останалите, а с това да ги разберат. В този празничен ден е време да забравим за желанието си да търсим конфликти и сила и да се помолим на Господ да ни даде мир в този разкъсван от войни свят. Свят, изпълнен с омраза и безразличие."

За Лъв XIV това е първи Великден от понтификата му. Предшественикът му папа Франциск почина броени дни след като отслужи последната си литургия на площад "Свети Петър".

Латинският патриарх отслужи литургия в Йерусалим на фона на засилени мерки за сигурност.

Украински католици в Унгария също отбелязаха празника.

Наскоро отворилият врати след ремонта "Нотр Дам" в Париж посрещна вярващите в пълния си блясък.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Великден отбелязват днес и във Великобритания. Крал Чарлз III, който е глава на Англиканската църква и цялото кралско семейство, присъстваха на служба в параклиса „Сейнт Джордж“ в Уиндзор.

#католици #Великден #Урби ет Орби #Ватикана

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Европа

Мъжете в Германия под 45 г. се нуждаят от одобрение от властите за по-дълъг престой в чужбина
Мъжете в Германия под 45 г. се нуждаят от одобрение от властите за по-дълъг престой в чужбина
Украински атаки в Русия: Поразен е петролопровод и рафинерия Украински атаки в Русия: Поразен е петролопровод и рафинерия
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Папа Лъв XIV отправя Великденската си литургия и благословия Папа Лъв XIV отправя Великденската си литургия и благословия
Католическият свят празнува Великден Католическият свят празнува Великден
Зеленски заяви, че е готов за среща с Путин за преговори за край на войната Зеленски заяви, че е готов за среща с Путин за преговори за край на войната
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Католиците у нас празнуват Великден
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
