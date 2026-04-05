Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници

Между 15 и 20 души са слезли на спирката за секунди
Автобус по линия номер 4 в Пловдив се запали в движение днес по обед. При инцидента няма пострадали пътници. Между 15 и 20 души са слезли на спирката за секунди, след като шофьорът много бързо е отворил вратите и ги е освободил от огнения капан.
Пламъците са възникнали внезапно в задната част на превозното средство, без водачът да има предварителни индикации за предстоящ инцидент. Огънят бързо е обхванал цялата задна част на автобуса, но пътниците са успяли да напуснали превозното средство бързо и няма пострадали.
На място се отзовал бързо екип на пожарната, който е овладял огъня.
Снимки: Тони Иванов
Заради инцидента движението по булевард „Цар Борис III“ в Пловдив временно беше затворено и затруднено за около час.
Предстои автобусът да бъде изтеглен от спирката.
Александрета: "Бях в автобуса, първо тези седящите на последните седалки започнаха да викат - "Спри, спри пожар, бягайте" и ние всички избягахме. Шофьорът беше много експедитивен."
Рашид Палас – шофьор на автобуса: "Точно преди спирката, вижте то се вижда. Точно преди спирката пламна. Отворих им вратите и им казах бързо да слизат. Това беше."