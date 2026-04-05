Слънчево време на Цветница, следващата седмица застудяване и дъжд

Времето на Цветница, ще бъде предимно слънчево. Следобяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, временно умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 20 градуса.

Предимно слънчево време ни очаква и в понеделник. Температурите в сутрешните часове ще са между 4 и 9 градуса. Следобяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, на морския бряг – между 16 и 20.

Следобедните часове по Черноморието ще имат временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, който следобяд ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили до умерен. В планините ще бъде предимно слънчево, с повече облаци през втората половина на деня, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, по високите части предимно от север.

През следващите дни облачността ще се увеличи и на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Постепенно ще застудява и в петък в по-голямата част от страната максималните температури ще са около и под 10 градуса. Ще се задържи предимно облачно, с валежи на повече места. В отделни северни и планински райони ще превали и сняг.