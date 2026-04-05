БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време на Цветница, следващата седмица застудяване и дъжд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Времето на Цветница, ще бъде предимно слънчево. Следобяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, временно умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 20 градуса.

Предимно слънчево време ни очаква и в понеделник. Температурите в сутрешните часове ще са между 4 и 9 градуса. Следобяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, на морския бряг – между 16 и 20.

Следобедните часове по Черноморието ще имат временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, който следобяд ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили до умерен. В планините ще бъде предимно слънчево, с повече облаци през втората половина на деня, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, по високите части предимно от север.

През следващите дни облачността ще се увеличи и на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Постепенно ще застудява и в петък в по-голямата част от страната максималните температури ще са около и под 10 градуса. Ще се задържи предимно облачно, с валежи на повече места. В отделни северни и планински райони ще превали и сняг.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
До 20° в София утре, в средата на седмицата - ново застудяване
Чете се за: 02:20 мин.
Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 02:07 мин.
Чете се за: 01:47 мин.

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ