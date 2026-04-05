Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА

Български футбол
Легендата на българския футбол даде интервю за БНТ.

В Етрополе откриха зала на спортната история на града. Специален кът в нея има легендата Христо Стоичков, който е и почетен гражданин на града. Легендарният №8 даде специално интервю за БНТ.

„Това е историята на града. Аз съм последният, защото имаме вице олимпийски шампиони, европейски шампиони, първия отбор на Чавдар Етрополе, когато е започвал футбола в града. Много се гордея и с школата, която за кратко време стана втората най-бързо развиваща се в Европа, след тази на Локомотив (Москва). За мен е чест и гордост, че днес имах честта да отворя тази зала. Горд съм, че допринасям с каквото мога. Този град го заслужава“, каза Стоичков.

Легендата на българския футбол отправи и послание към младите хора в България.

„Да се уважават, да се трудят и да обичат спорта. Не трябва да се отказват, ще има много трудни моменти в живота им, но не трябва да се отказват“, каза Камата.

Стоичков коментира и загубата на Борислав Михайлов, който почина на 31 март.

„Той ми подаде ръка. Както Георги Димитров, както Наско Сираков, Христо Младенов. Те бяха сред първите, които ми гласуваха доверие да започна в националния отбор. Това не се забравя. През годините имахме няколко спречквания, станаха някои неща. Но, на мен ми тежеше много, повече от 15 години имах нещо вътре в мен, което не ми даваше спокойствие. Няма как един ден да не се върна и да видя този човек, който аз познавам. Може би дойде моментът, когато трябваше това да го направим двамата, взаимно. Загубихме един великолепен човек. Много хора не го оцениха, нахвърлиха се на обиди. И аз бях един от тези хора, когато защитавах цветовете на един клуб, но той не беше виновен. Искаше да помага с каквото може. Направи връзки във ФИФА и УЕФА. Прокара път, който ще остане в историята. Загубих един приятел“, сподели Стоичков.

Той коментира и как ще продължи работата на Фондация 94 от тук нататък.

„Първо трябва да направим събрание, защото трябва да бъде избран нов президент. Мисля, че най-логично е Пламен Николов да бъде избран за председател на фондацията. Няма да оставим фондацията, помагаме на много деца и на много болници. Ще подпомагаме и нашите колеги, които се нуждаят от помощ. Фондацията ще се развива с пълни обороти“, обеща бившият футболист на Барселона.

Стоичков сподели мнението си и за турнира на ФИФА, в който България записа победи над Соломоновите острови и Индонезия.

„Прочетох много негативни неща от хора, които по цял ден се чудят какво да правят. Даже и по физическо не са се събличали. Ако им оставим топка и една диня, ще вземат динята. Най-вероятно са такива. Не знаят какво е труд. Какво е едни млади момчета да се трудят и да се изграждат като футболисти. Мисля, че Александър Димитров има капацитет да постигне неща, които от много време чакаме. Групите са такива, както и точките, които имаме като национален отбор не ни позволяват да вървим нагоре. Но, с тези турнири на ФИФА се дава шанс на млади футболисти да играят“, добави Стоичков.

Носителят на Златната топка не подмина темата и за новия стадион на ЦСКА.

„Официалното откриване най-вероятно ще бъде през септември месец. Водим преговори с големи отбори, които ще дойдат. С големи личности. С футболисти, които малко пъти са идвали в България, ако изобщо са идвали. Надявам се, че с приятелството, което имам с много отбори, ще доведем отбор, който заслужава да бъде на нивото на ЦСКА. Клубът се бори от много години да стане шампион, но когато нямаш дом е много трудно. Публиката на ЦСКА заслужава да има нов стадион. Искам да благодаря на цялото ръководство на ЦСКА, най-вече на г-н Папазки, защото без него нямаше как да стане. Както и на хората, които поеха този ангажимент да имаме великолепно съоръжение, на което всеки може да се радва“, заяви Стоичков.

Той коментира и очакванията си за предстоящото световно първенство в Канада, САЩ и Мексико. „Ще бъде страхотен турнир“, уверен е Стоичков.

Цялото интервю с Христо Стоичков вижте във видеото!

