Откриха експлозиви край „Турски поток“ в Сърбия, засилват мерките за сигурност

Експлозиви с "разрушителна сила" са били открити край "Турски поток" в Сърбия, откъдето минава транзита на руски газ за Унгария, съобщиха лидерите на двете държави.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е бил информиран за находката от сръбския президент Александър Вучич. След телефонен разговор с Вучич, Орбан е свикал днес извънредна среща на Националния съвет за отбрана. Инцидентът става седмица преди ключови парламентарни избори в Унгария, на които Орбан се бори за остане на власт след 16-годишно управление. Партията му изостава в сондажите от опозиционната формация ТИСА. През февруари Орбан засили мерките за сигурност около енергийната инфраструктура в страната и издигна тезата, че предстоящият вот е избор между мира и войната.

Будапеща обтегна отношенията си с Киев заради спрения транзит пред петролопровода "Дружба", който захранва Унгария с руски суров петрол. В предизборната си кампания партията "Фидес" на Орбан се опитва да свърже опозиционния лидер Петер Мадяр с Брюксел и Украйна в негативен контекст. След телефонен разговор с Орбан в събота, словашкият премиер Роберт Фицо призова Евросъюзът да прекрати санкциите срещу износа на руски петрол и газ, да предприеме стъпки към възстановяване на транзита пред петролопровода Дружба и да прекрати войната в Украйна.

Според Фицо така Евросъюзът ще се справи с енергийната криза, възникнала вследствие войната в Иран. Словашкият премиер заяви, че Брюксел трябва да възстанови диалога с Русия. Според него Евросъюзът трябва да създаде условия, които позволяват на страните - членки да набавят липсващите обеми газ и петрол от всички източници, включително Русия. Словакия и Унгария бяха единствените държави, който внасяха руски петрол към датата 27 януари, когато Киев обяви, че руско нападение с дронове е повредило петролопровода Дружба на украинска територия и така е прекъснало транзита към Унгария.