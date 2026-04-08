Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с подготовката на вота

Президентът Илияна Йотова проведе среща с институциите, които имат отговорност към подготовката на изборите. Държавният глава подчерта, че целта е изборният процес да премине без нарушения и с ясни гаранции, че всеки глас ще бъде отчетен точно и няма да се допуснат манипулации.

11 дни преди изборите - докъде е стигнала подготовката и как се гарантира провеждането на честен и прозрачен вот, попита президентът Илияна Йотова. И поиска от служебния външен министър да каже какво е нажило да се иска помощ от ЕК за противодействие по евентуална външна намеса в изборния процес.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ние изслушахме една доста голяма част от вашето изложение, която е посветена на предупреждение, евентуално заплахи от хибридни атаки по време на избори. И това, че вие се обръщате и за помощ към ЕК. И аз ви моля в този състав да кажете - имате ли някакви наблюдения по този въпрос на този етап, пак подчертавам 11 дни преди изборния ден, които разбира се почиват на факти."

Надежда Нейнски отговори, че защитата на изборите за правителството е и въпрос на национална сигурност.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Информацията е ключов момент и единственият начин за борба с дезинформацията. Разбира се, когато се намесват, особено в близост и с войни - регионални и по-големи, възможностите за влияние трябва да бъдат ограничени, да не кажа в пълна степен избегнати. Г-жо президент, ние буквално до часове ще ви представим първия доклад, който е изготвен от този екип, който се направи по борба с дезинформацията." Илияна Йотова, президент на Република България: "Според Вас има ли достатъчно опасения на този етап за подобно вмешателство и второ, вие имате ли вече подадени сигнали конкретни към ЕК, защото една от целите, които поставихме на служебното правителство беше за максимална прозрачност на изборния процес и българските граждани трябва да бъдат информирани своевременно."

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "На базата на поне прочетеното от мен в доклада, има конкретни случаи, които ние подозираме, че има външно влияние. Вие ще се запознаете с тях и пак казвам, това е естественият рефлекс на всяка държава, която иска да защити националналната си сигурност в едно трудно изпитание, каквото представляват изборите в такава сложна геополитическа обстановка."



Външният министър допълни, че сигнали до Европейската комисия могат да бъдат подадени само след като Народното събрание и президентът бъдат информирани, при установяването на конкретна външна намеса.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Трябва, според мен, изключително да бъде внимателни, за да не създаваме и допълнителни страхове в хората за целия този процес."

От ЦИК информираха, че подготовката за предстощия вот върви по приетата хронограма. Камелия Нейкова подчерта, че за предстощия вот ЦИК е безкомпромисна по явления, които са довели до проблеми при предишни избори.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Едно от тези явления е масовата замяна на членове на СИК от страна на парламентарно представени партии и коалиции, които имаха право да правят такива предложения."

ЦИК е дала указания в Белица и Габровница да бъдат освобдени от секционни комисии тези, които са участвали в нарушения на предишни избори и отново са предложени да броят бюлетини.