Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици...
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Международният ден на ромите: Почит към жертвите и призив за равноправие

Зоя Велинова
Снимка: БТА
Милиони роми по света отбелязват Международния ден на ромите.

У нас честването е посветено на паметта на загиналите и убитите роми по време на Втората световна война, както и на всички, станали жертва на преследване, депортации и насилие.

По данни на организацията „Обединени ромски общности“ между 220 000 и 500 000 роми са жертвите на Холокоста в Европа.

Никола Николов – председател на „Обединени ромски общности“: „България е единствената държава в Европа, която е успяла да запази своите роми – няма нито една жертва по време на Холокоста. Идеята на „Обединени ромски общности“ е да се обединим и да повишим нивото на общността по отношение на образованието и по-достойния живот, така че хората да не възприемат ромите като общност, която е готова само да чисти и да върши нелицеприятна работа.“

Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
1
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
2
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
За Великден: Възстановяват движението към Бургас в ремонтиран участък на АМ "Тракия"
6
За Великден: Възстановяват движението към Бургас в ремонтиран...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
5
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Какви са прогнозите за движението на цените на горивата?
Какви са прогнозите за движението на цените на горивата?
Нова интерактивна карта дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти Нова интерактивна карта дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти
Чете се за: 01:50 мин.
ЕС затяга контрола върху превоза на отпадъци - всичко минава онлайн ЕС затяга контрола върху превоза на отпадъци - всичко минава онлайн
Чете се за: 01:17 мин.
Откриват Националното хранилище за радиоактивни отпадъци след Великден Откриват Националното хранилище за радиоактивни отпадъци след Великден
Чете се за: 01:30 мин.
Модерни кабинети, спортно оборудване и ранен скрининг предвиждат образователни програми, приети от МС Модерни кабинети, спортно оборудване и ранен скрининг предвиждат образователни програми, приети от МС
Чете се за: 04:40 мин.
С близо 1,2 млн. евро кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини С близо 1,2 млн. евро кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини
Чете се за: 01:57 мин.

Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка Отмененият Армагедон: САЩ се съгласиха на двуседмично примирие, Иран остава с пръст на спусъка
Чете се за: 05:42 мин.
По света
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в...
Чете се за: 02:12 мин.
Политика
Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ „Струма“,...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
