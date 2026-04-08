Международният ден на ромите: Почит към жертвите и призив за равноправие

Милиони роми по света отбелязват Международния ден на ромите.
У нас честването е посветено на паметта на загиналите и убитите роми по време на Втората световна война, както и на всички, станали жертва на преследване, депортации и насилие.
По данни на организацията „Обединени ромски общности“ между 220 000 и 500 000 роми са жертвите на Холокоста в Европа.
Никола Николов – председател на „Обединени ромски общности“: „България е единствената държава в Европа, която е успяла да запази своите роми – няма нито една жертва по време на Холокоста. Идеята на „Обединени ромски общности“ е да се обединим и да повишим нивото на общността по отношение на образованието и по-достойния живот, така че хората да не възприемат ромите като общност, която е готова само да чисти и да върши нелицеприятна работа.“