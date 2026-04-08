Международният ден на ромите: Почит към жертвите и призив за равноправие

Милиони роми по света отбелязват Международния ден на ромите.

У нас честването е посветено на паметта на загиналите и убитите роми по време на Втората световна война, както и на всички, станали жертва на преследване, депортации и насилие.

По данни на организацията „Обединени ромски общности“ между 220 000 и 500 000 роми са жертвите на Холокоста в Европа.