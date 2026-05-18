Облачно време с валежи от дъжд през новата седмица

В понеделник облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 12°, в София - около 8°, а максималните ще са между 19° и 24°, в София - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°.

В планините облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

До края на седмицата времето ще бъде променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен. Дневните температури ще са от 19-20° до 25°, малко по-ниски към края на работната седмица, когато и облачността ще е предимно значителна.