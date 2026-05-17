Кукери и безброй фенове посрещнаха DARA в София след победата на „Евровизия“
Кукери от Разлог дойдоха специално за посрещането на Дара у дома.
Мария: „Много съм развълнувана, не мога да повярвам на това, което се случва, въпреки че аз вярвах в нея още от началото и си казах това ще е нашата година.“
Ростислава Русева: „Снощи съм ревала, звъннах на мама, тя не може да повярва, много се вълнувам. Аз още не мога да го преживея, че е спечелила.
„Тя е номер едно и й пожелавам да постига още много такива цели.“
„Нямаме търпение за другата година да се провежда в България.“
„Гледах с голяма приятелска група и не очаквахме този резултат, но сме ужасно щастливи и още вълнението не спира и няма да спре поне две седмици.“
Един от хореогарфите на танца „Бангаранга“ и едни от хората, които са с Дара от самото начало.
Милен Данков - хореограф: „Аз не мога да опиша емоциите, които чувствам, толкова хора сме се събрали да отдадем почит на Дара за огромният успех, който пожъна.“
Донко Марков: „Горд дори е слаба дума, освен че Дара е българка, моя съгражданка аз съм от Варна и моя съученичка, тъй като заедно учихме народно пеене в музикалното училище, наистина горд е слаба дума.“
Павел: „Това е безпрецедентен успех на България на международната музикална сцена и затова съм тук днес да благодаря на Дара лично.“
Дара, сурвакарка: „Горда съм за победата. Песента всеки може да си я интерпретира, за мен това е като един бунт и може би бих казала, че лично го тълкувам като - всичко е възможно няма невъзможни неща.“
„Беше много хубаво, че спечелихме.“