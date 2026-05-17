Променливо време, на места с интензивни валежи и гръмотевици

Променливо ще остане времето и през новата седмица – ще има и слънчеви часове, но и валежи, на места – интензивни и с гръмотевици. Превалявания се очакват и утре, но предимно слаби и само на отделни места, главно в планинските райони.

Облачността ще е променлива, след обяд - често значителна. Ще продължи да духа умерен и силен северозападен вятър, но максималните температури ще бъдат по-високи от днес, между 19° и 24°, на морския бряг - между 20° и 22°, в София - около 19°. И в планините по-значителна облачност и превалявания ще има в следобедните часове. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.

Ветровито ще остане и по Черноморието, но предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания по северното крайбрежие. И към времето в Европа. Ще има валежи от дъжд и гръмотевици. В западните части от континента и в Северна Италия. Следобедни превалявания се очакват и в останалата част от Италия, както и на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево и малко по-топло.

В близките дни максималните температури у нас ще се задържат без съществена промяна, по-ниски от обичайните за месец май, но минималните постепенно ще се повишават. Ще остане и ветровито, с умерен северозападен вятър. Очакват се и още много валежи, на места интензивни и придружени от гръмотевична дейност. Временно захлаждане предстои в събота, когато със силен вятър от североизток ще проникне по-студен въздух.