Седмица на здравословното хранене в детските градини на Бургас

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Седмица на здравословното хранене се провежда в детските градини и ясли в Бургас. Целта е насърчаване на добри хранителни навици още от най-ранна възраст.

В инициативата се включват и ученици от Професионалната гимназия по туризъм в града, които показват на децата как здравословната храна може да бъде вкусна, лесна и достъпна.

Ресторант „Вълшебство“ отвори врати в ДГ „Ран Босилек“, където децата учат да избират полезното – повече плодове и зеленчуци и по-малко вредни изкушения.

Анна Тодорова, преподавател в Професионалната гимназия по туризъм – Бургас: „Ежедневието ни е това. И когато имат информацията, че пържените храни, колкото и да са вкусни понякога, трябва да присъстват по-малко, децата се възпитават в този дух. Това е ключът към всичко.“

Децата разказват:

Виктор, 6 г.: „Обичам да ям плодове и зеленчуци и всеки ден си хапвам.“

БНТ: „Когато си с мама и тати, похапваш ли чипсове или солети у дома?
Николина, 6 г.: "Да, но не много често, защото вече ги спрях.“

Весела Алексиева, директор на ДГ „Ран Босилек“: „Храненето се отразява не само на тялото на децата, но и на тяхната кондиция. Здравословното хранене е важен момент.“

В края на инициативата децата сами приготвиха здравословен сладолед без добавена захар.

БНТ: „Вкусен ли беше?
Цвети, 6 г.: "Да! На мен ми хареса това, че си го направих самичка.“

Така здравословното хранене вече не е правило, а избор, който децата правят сами.

