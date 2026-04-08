Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон

Белият дом заяви, че войната в Иран е била тест за Северноатлантическия пакт, който той не е издържал. Коментарът беше направен малко преди генералният секретар на НАТО да бъде приет от президента Доналд Тръмп във Вашингтон тази вечер.

Очаква се Рюте да се възползва от добрите си лични отношения с домакина, за да смекчи критиките на Белия дом към съюзниците за отказа им да се включат във военната кампания на САЩ и Израел в Близкия изток.

Според НАТО посещението е планирано отдавна, но се провежда в контекста на заплахите на Тръмп да напусне Алианса. Марк Рюте вече се срещна с държавния секретар Марко Рубио и с министъра на отбраната Пийт Хегсет.