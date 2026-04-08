Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон

Белият дом: НАТО не издържа теста в Иран
Белият дом заяви, че войната в Иран е била тест за Северноатлантическия пакт, който той не е издържал. Коментарът беше направен малко преди генералният секретар на НАТО да бъде приет от президента Доналд Тръмп във Вашингтон тази вечер.
Очаква се Рюте да се възползва от добрите си лични отношения с домакина, за да смекчи критиките на Белия дом към съюзниците за отказа им да се включат във военната кампания на САЩ и Израел в Близкия изток.
Според НАТО посещението е планирано отдавна, но се провежда в контекста на заплахите на Тръмп да напусне Алианса. Марк Рюте вече се срещна с държавния секретар Марко Рубио и с министъра на отбраната Пийт Хегсет.
Констанце Стелценмюлер, експерт в Института Брукингс, Вашингтон: „Посещенията на висши европейски представители като Марк Рюте имат за цел да поддържат диалога отворен и да предотвратят пълното изпадане на Европа от приоритетите на тази администрация. Вярвам, че Рюте идва с много ниски очаквания. Мисля, че той наистина иска да гарантира изпълнението на американските обещания за продажба на оръжия на Европа, които да бъдат предавани на Украйна. Както и че средствата, платени от европейците за тези оръжия, няма да бъдат отклонени, каквито са предположенията в медиите.“