Дъжд и сняг ще се редуват днес

Облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, на места със слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайни югозападни райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по поречието на Струма и Места - временно силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 3°, а максималните – между 10° и 15°, в София – около 11°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 7°, а максималните – между 9° и 11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 5°.

През нощта срещу петък и в сутрешните часове на места в Североизточна България, Предбалкана и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. През деня облачността ще е значителна и на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.

В събота облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Ще остане хладно за сезона.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 15° и 20°.