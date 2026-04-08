БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Митничари откриха над 100 000 евро, скрити в арматурно табло на камион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: Агенция "Митници"
Слушай новината

Недекларирани 101 900 евро задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 04.04.2026 г., час и половина след полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока от Германия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

Снимка: Агенция „Митници“

В хода на контролните действия, в шофьорската кабина във въздуховода на арматурното табло, митническите служители откриват еврови банкноти в купюри от 200, 100, 50 и 20 евро с обща стойност над 100 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура - Хасково - Териториално отделение - Свиленград.

На шофьора - 27-годишен турски гражданин, е повдигнато обвинение за престъпление по чл.251, ал.1 от Наказателния кодекс и му е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 евро.

Последвайте ни

Още от: Криминално

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ