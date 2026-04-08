Митничари откриха над 100 000 евро, скрити в арматурно табло на камион

Недекларирани 101 900 евро задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 04.04.2026 г., час и половина след полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока от Германия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия, в шофьорската кабина във въздуховода на арматурното табло, митническите служители откриват еврови банкноти в купюри от 200, 100, 50 и 20 евро с обща стойност над 100 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура - Хасково - Териториално отделение - Свиленград.

На шофьора - 27-годишен турски гражданин, е повдигнато обвинение за престъпление по чл.251, ал.1 от Наказателния кодекс и му е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 евро.